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Gebze köy minibüsleri için terminal yapılıyor

Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze köylerine ulaşım yapan köy minibüsleri için terminal yapılıyor  

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Gebze köy minibüsleri için terminal yapılıyor mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gebze ilçesi köylerine ulaşım yapan köy minibüsleri için terminal yapılıyor. Gebze köylerine ulaşım sağlayan minibüslerin toplu bir şekilde kalkış yapacağı Gebze merkezinde yapımına başlanan terminalde zemin dolgu çalışmaları sürüyor. 1.800 metrekare alanda 10 araç kapasiteli terminalde yaya kaldırımları, peronlar, bina ve bekleme alanı olarak 140 metrekare sosyal alan yer alacak. Tatlıkuyu Mahallesi Gebze Center ve Kapalı Pazar alanı arkasında yapımına başlanan köy minibüsleri terminaliyle Gebze’nin çeşitli mahallerinden dağınık bir şekilde yolcu alan köy minibüsleri, toplu bir şekilde tek bir merkezden kalkış yapabilecek.
# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

30 Oca 2024 - 10:48 - Gündem

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