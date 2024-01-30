Doğalgazda şubat tarifesi belli oldu

BOTAŞ'ın şubat ayına yönelik doğal gaz fiyat tarifesinde, mesken ve sanayi abonelerini ilgilendiren satış fiyatlarında değişiklik yapılmadı. Buna göre, mesken abonelerine uygulanan doğal gaz fiyatı 1000 metreküp için 4 bin 80 lira olarak sabit kaldı.
Sanayi abonelerinin tarifesi ise kademe 1 için 1000 metreküp doğal gazda 8 bin 549 lira, kademe 2 için ise 11 bin 374 lira olarak belirlendi. Elektrik üretim amaçlı tarifede de değişiklik olmazken, 1000 metreküp doğal gazın fiyatı 12 bin lira olarak korundu.
BOTAŞ'ın açıklamasında, "Household Energy Price Index (HEPI) fiyatları esas alındığında halen konutlarda, Ukrayna'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır" ifadesine yer verildi.
Kaynak: karar
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Dilovası Vatandaş - Camilerde doğalgaz metreküp niye yüksek evlerde 7tl metreküpü camilerde niye 12tl oluyor devlet büyüklerimiz buna bir care bulsunlar
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.