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Çiçeksepeti'ne rekabet soruşturması

Rekabet Kurulu, Çiçeksepeti İnternet Hizmetleri A.Ş.'ye soruşturma açılması kararında bulundu. Yapılan açıklamada ön araştırmanın bitirilerek soruşturmanın başlatıldığı açıklandı.

Çiçeksepeti'ne rekabet soruşturması mask

Rekabet Kurulu, Çiçeksepeti İnternet Hizmetleri A.Ş. hakkında platform hizmetlerini üçüncü taraflara kapatarak kendi bayilerini avantajlı konuma getirme iddialarıyla ilgili soruşturma başlatma kararı aldı.

Kurulun internet sitesinde yapılan açıklamada, ön araştırmanın tamamlanarak soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.

Çiçeksepeti İnternet Hizmetleri A.Ş.'nin bu konudaki davranışları Rekabet Kurumu tarafından detaylı bir şekilde incelenecek.

Kaynak: karar
# çiçeksepeti, rekabet kurumu

30 Oca 2024 - 11:14 - Asayiş

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