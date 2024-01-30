Çiçeksepeti'ne rekabet soruşturması

Rekabet Kurulu, Çiçeksepeti İnternet Hizmetleri A.Ş. hakkında platform hizmetlerini üçüncü taraflara kapatarak kendi bayilerini avantajlı konuma getirme iddialarıyla ilgili soruşturma başlatma kararı aldı.
Kurulun internet sitesinde yapılan açıklamada, ön araştırmanın tamamlanarak soruşturmanın başlatıldığı belirtildi.
Çiçeksepeti İnternet Hizmetleri A.Ş.'nin bu konudaki davranışları Rekabet Kurumu tarafından detaylı bir şekilde incelenecek.
Kaynak: karar
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.