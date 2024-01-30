Araç sahipleri dikkat: MTV ödemelerinde yarın son gün

2024 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksit ödemesi yarın sona eriyor. İkinci taksit ödemeleri ise Temmuz ayında yapılacak.
2024 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak’ta başlamıştı. MTV, Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere iki taksit şeklinde ödeniyor.
ÖDEMELER İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILABİLİYOR
MTV, vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden gerçekleştirilebilecek. Ayrıca, dijital vergi dairesi, bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalardan da ödeme yapılabilecek.
Ödemesini 31 Ocak’a kadar yapmayanlar için aylık yüzde 3,5 gecikme faizi uygulanacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.