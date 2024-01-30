- Ekonomi

Araç sahipleri dikkat: MTV ödemelerinde yarın son gün

Milyonlar araç sahibini ilgilendiren Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin 2024 yılı için ilk taksit ödeme süresi yarın sona eriyor. Ödemesini 31 Ocak’a kadar yapmayanlar için aylık yüzde 3,5 gecikme faizi uygulanacak. İkinci taksit ödemeleri ise temmuz ayında yapılacak.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Araç sahipleri dikkat: MTV ödemelerinde yarın son gün mask

2024 yılına ait motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksit ödemesi yarın sona eriyor. İkinci taksit ödemeleri ise Temmuz ayında yapılacak.

2024 yılına ait Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin birinci taksit ödeme dönemi 1 Ocak’ta başlamıştı. MTV, Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere iki taksit şeklinde ödeniyor.

ÖDEMELER İNTERNET ÜZERİNDEN YAPILABİLİYOR

MTV, vergi daireleri, PTT ve banka şubelerinden gerçekleştirilebilecek. Ayrıca, dijital vergi dairesi, bankaların internet siteleri ya da mobil uygulamalardan da ödeme yapılabilecek.

Ödemesini 31 Ocak’a kadar yapmayanlar için aylık yüzde 3,5 gecikme faizi uygulanacak.
# MTV, Motorlu Taşıtlar Vergisi, 2024, vergi, ödeme

30 Oca 2024 - 11:31 - Ekonomi

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.971.886 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL