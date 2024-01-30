Halk iktidara zamların faturasını kesecek

İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur, zamlarla ilgili açıklamada bulunarak, “Halkımız zam yağmurunun altında ezilmeye devam ediyor. Daha üç hafta önce motorin fiyatları 37,17 liraydı. Fakat sadece son 9 günde gelen zamlarla birlikte mazot fiyatı 41 lirayı aşmıştı. Hükümet zamları yeterli görmemiş olacak ki son zamla birlikte motorin fiyatının 42 lirayı aşması bekleniyor.
AK Parti’nin kötü ekonomi politikaları nedeniyle iğneden ipliğe her şeyin zamlandığı ülkemizde bu zamlarla birlikte halkımızın ekmeğinin daha da küçüleceği, market ve pazar fiyatlarının artacağı ortada. Dahası, emekliden asgari ücretliye, memurda işçiye, yeni yılla birlikte yaşanan maaş zamlarının kısa sürede eriyeceği bir gerçek.
Yalnızca kendi geleceklerini düşünerek ülkede ağır bir ekonomik enkaz yaratan AK Parti’nin 31 Mart yerel seçimlerinde halktan büyük bir tokat yiyeceğine inanıyoruz. Fakirleşen, ümitsizleşen halkımızın ekonomik buhranın faturasını kendisini yönetenlere keseceğini biliyoruz.” dedi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.