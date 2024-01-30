"4 milyon nüfuslu Kocaeli heves ve hedefinden vazgeçin”

Kocaeli Çevre Platformu Kocaeli'de artan nüfus sayısına dikkat çekerek bir basın açıklamasında bulundu. KOCAELİÇEP Koordinatörü ve Dönem Sözcüsü Muammer Hakkı Ersöz ilgili açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"2023 yılı itibarı ile Kocaeli nüfusu yaklaşık 2.118.000’dir. 2050 yılı nüfus projeksiyonlarına göre Kocaeli nüfusunun 4.000.000 civarında olacağı kentin en yetkili kişilerince ifade edilmektedir. Geçtiğimiz aylarda yapılan İSU genel Kurulu’nda Genel Müdür buna göre içme suyu teminine yönelik baraj ve altyapı hazırlıkları hakkında bilgi vermiştir.

Ayrıca KBB Sayın Başkanı da kentin tamamının imar planlarının hazırlandığını ve onaylandığını belirtmektedir.

Şüphesiz gelecek yıllar nüfus projeksiyonlarına göre kentin planlanması, içme suyu temin edecek barajların ve yeni yatırımların yapılması son derece önemli ve takdire şayandır.

Ancak görünen net bir gerçek;

Kocaeli coğrafyasının 4.000.000 nüfusa yetemeyeceği, bugün yaşanan sıkıntı ve problemlerin çok daha fazla olacağı kesindir.

Bugün, yetkililer kabul etmese de Kocaeli; havası, denizi, toprağı ile en kirli illerin başında gelmektedir. Yine kanser ve solunum yolu hastalıkları gibi çevre kirliliği etkenlerinin neden olduğu hastalıklarda Kocaeli’nin istatistiksel olarak önde olduğu konunun uzmanlarınca ifade edilmektedir.

Yerel basına yansıyan çevre ile ilgili haberler tarandığında çok yoğun olarak çevre kirliliği ve sorunları ile ilgili haberlere rastlanmaktadır.

Kocaeli Çevre Platformumuza ulaşan şikayetlerin bir kısmında vatandaşlar “kokudan pencerelerini açamadıklarını veya zaman zaman nefes almakta bile güçlük çektiklerini” belirterek kontrolsüz artan sanayiye karşı destek istemektedirler.

Dip taramaları, ağır kimyasal tesislerinin kapasite artışlarına izin verilmesi, mevcut tesislerin kümülatif etki değerlendirmeleri yapılmamışken haddehane gibi çevre sorunu yaratacağı aşikar yeni sanayi kuruluşlarının planlanması, endüstriyel kazalardaki artış ve bunların neden, nasıl olduğu ve neticeden önlemek veya sorumluları cezalandırmak için neler yapıldığı da Kocaelililerin gündeminden düşmeyen konulardır.

Sosyal, hukuk devleti ilkesi gereği; idarenin iş ve eylemlerinde hukukla bağlı olması gerektiği ilkesi karşısında yürütmeyi durdurma ve mahkeme kararlarına uyulması, halkın bilgilendirilmesi ve yerel yönetimlerin bu hususlarda şeffaf yönetim sergileme noktasında daha titiz davranmaları gerektiği açıktır.

Ek olarak sanayi ile geliştirilmeye çalışılan Kocaeli’de nüfus 2.000.000 iken bile trafik ve ulaşım tam bir problemdir. 4.000.000 nüfuslu bir kentte “bu anlayışla“ sorunun çok daha fazla artacağı mutlaktır.

Ülke ve kentte bütün taşımacılık ve ulaşım yükü karayollarına verilirken özellikle demiryolu taşımacılığı geri plana bırakılmıştır. Ağır yük kamyonları, tırlar karayollarında nefes aldırmazken demiryollarımız bomboş beklemektedir.

Son olarak; olası bir depremde (ki mutlaka Dünya var oldukça depremler yaşanacaktır) ambulans, itfaiye, ilk yardım hizmetleri nasıl sağlanacaktır.

4.000.000 nüfuslu Kocaeli; imar baskıları, betonlaşma vb nedenlerle orman ekosistemini ve tarım alanlarını bitirecek bunun sonucunda hava, toprak ve deniz kirliliği daha da artacaktır.

SONUÇ: 4.000.000 nüfuslu Kocaeli heves ve hedefi bu yazıda anlatılamayacak kadar çok sakınca barındırmaktadır.

KOCAELİ ÇEVRE PLATFORMU her türlü siyasi yapıdan bağımsız, sadece kent ve ekolojik yaşam şartlarını göz önünde bulundurarak sorumluğunu yerine getirmekte kararlıdır. Yönetici, vatandaş veya herhangi bir kimlik ayırımı yapmadan herkesi kent-insan ve ekolojik yaşam temelinde duyarlılığa davet etmektedir.

“Gelin 4.000.000 nüfuslu Kocaeli heves ve hedefinden vazgeçin”