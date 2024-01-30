Kocaeli'de deprem öncesi tüm binaların taraması bitti

Bunlardan yaklaşık 160 bin binanın 1999 depremi öncesinde yapıldığı bilgisini de veren Başkan Büyükakın, 2007 ve 2018 yıllarında yeni yapı yönetmeliklerinin çıktığını hatırlattı. Kocaeli’de 2007 öncesinden 250 bin adet bina olduğuna da değinen Başkan Büyükakın, ‘’Kocaeli Yapı Envanter Çalışması kapsamında yaklaşık 200 bin binanın taraması bitirildi. 1999 depremi öncesindeki binaların tamamı bitti. 2007’ye kadar olanların da 50 bin civarı kaldı. Riskli alanlar yönetmeliği çerçevesinde riskli binaların taraması tamamlandı. Kentsel dönüşüm için çok önemli olan bu çalışmayı Büyükşehir olarak dirençli şehir Kocaeli yolunda kentsel yenilenme fırsatı olarak görüyoruz’’ dedi.

DÖNÜŞÜMDE BÖLGESEL BAZLI ÇALIŞMALAR

Dönüşümü mümkün olan alanların fizibilite etütlerinin de ayrıca devam ettiğini sözlerine ekleyen Başkan Büyükakın, ‘’Kamunun, özel sektöre liderlik ederek, mesela Kent Konut şirketimizle veya TOKİ ile yapılacak projelere dair çalışmalar da ayrı bir kapsam dahilinde yürütülüyor. Bu çalışmalar mayıs ayı gibi büyük ölçüde tamamlanmış olur. Ondan sonraki süreçte parsel bazlı değil, ada bazlı, hatta bölge bazlı çalışmalar tamamlanmış bir şekilde tüm paydaşlarla iletişim çalışmaları yürütülecek” ifadesini kullandı.

‘’SADECE BİNALAR DEĞİL, YOLLAR, KAVŞAKLAR, OKULLAR’’

Kentsel dönüşüme kentsel yenileme gözüyle bakılması gerektiğine değinen Başkan Büyükakın, “Halkın rızasının alındığı, ‘Biz yaptık oldu’ demeyen, herkesin ikna olduğu ve mutmain olduğu bir çözüm sistemi, mutabakat sistemi üzerinde çalışmalar tamamlandıktan sonra da kentsel dönüşümle ilgili aslında kentsel yenilenmeyle ilgili bir çalışma yapılacak. Parsel bazlı düzenlemeler yaparsanız, eski olan binalar yenilenir ama şehrin siluetinde bir değişiklik olmaz. Bunu aynı zamanda bir kentsel yenilenme fırsatı olarak da değerlendirebiliriz. Yapıları depreme karşı güvenli hale getirelim ama bunu yaparken şehri, dar sokaklardan, birbirini tamamlamayan çıkmaz sokaklardan da kurtarabilelim. Bu yapı stokunu öyle yenileyelim ki şehirde yeni ulaşım aksları oluşabilsin. Şehirde sosyal donatılar için, çocuklarımızın gideceği okullar için, gençlerimizin, yaşlılarımızın, kadınlarımızın şehirde kendilerini huzurda hissedecekleri kamusal mekanlar oluşturabilelim. Otopark problemini çözelim diye de düşündüğümüzde aslında bu manada bir kentsel yenilenme fırsatı olarak da görmeliyiz” açıklamasını yaptı.

‘’ASIL MESELE AFET YÖNETİMİ’’

Konuya sadece deprem değil afet yönetimi olarak bakılması gerektiğinin altını çizen Başkan Büyükakın, sözlerini şöyle tamamladı; ‘’Afet risklerine karşı endüstriyel tesislerin ne durumda olduğunu, ulaşım yapılarının ne durumda olduğunu da incelemek lazım. Bu çalışma da devam ediyor. Bir taraftan kamu binalarının taraması, örneğin kavşakların, viyadüklerin, yol yapılarının incelenmesi çalışmaları da titizlikle ilerliyor. Endüstriyel tesislerin afete hazırlık planları ne durumda onları da arkadaşlarımız çalışmaya başladı. Afete hazırlık planlarının aslında dirençli şehirler mantığı çerçevesine bir bütün olarak takip edilmesi lazım. Her bir hususu muhataplarıyla birlikte ve zamanında yürütmek lazım. Elde veri olmadan da bunların yapılması mümkün değil. Veriler de büyük ölçekte tamamlanmış durumda. Şehrimiz bu manada gerçekten örneklik teşkil edecek bir çalışma yürüttü. Envanter çalışmasını birlikte yürüttüğümüz Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odamız başka şehirlerden de bu projeyle ilgili davetler alıyor. Bu örnek çalışmayı başka yerlerle de paylaşmak istiyoruz.”