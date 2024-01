2.KAPTAN YUSUF ABDİOĞLU DOĞRUYU SÖYLEDİ: HELAL SANA KAPTAN !

“ ALTAY MAÇINDAKİ PERFORMANSIMIZ BİZE YAKIŞMADI”

Abdioğlu şu şekilde konuştu: “Eyüp maçından sonra, Altay maçındaki performansımız bize yakışmadı. Daha iyi oynamamız lazımdı. Bizden beklentiler golü erken bulup öne geçmekti. Ne yazık ki olmadı. Konsantrasyon eksikliği mi desem bilemiyorum ama bu tür maçlar zaman zaman bu şekilde geçebiliyor. Allah’tan golü bulduk. Sonrasında ikinci gol de geldi. Kazandığımız için mutluyuz.

“3 PUAN ÖNEMLİYDİ”

Tabii ki bu maç bize yakışmadı, daha erkenden maçı koparmamız lazımdı. 3 puan önemliydi, bunu elde ettik. Önümüzde Adana maçı var. Geçen hafta kendi aramızda toplantı yaptık ve “Bir daha yenilmeyeceğiz” dedik. Eyüp maçı ile başlattık, Altay galibiyeti ikinci maç oldu. Bundan sonra yenilmeden yolumuza devam edip şampiyon olacağız.

“HER MAÇ ZOR”

Her maç zor. Özellikle ikinci devre öncesi her takım eksiklerini tamamlıyor ve hedeflerini gerçekleştirmek istiyor. Kısacası söküklerini dikiyor. Az önce de dediğim gibi yenilmeden yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Maçlarımız 3’er puan olarak giderse daha güzel olacak. Cumartesi Adanaspor ile oynuyoruz. Rakibimiz can çekişiyor. Yenildiği takdirde belki de düşme hattına inecek.

“ŞEHRİMİZE, TARAFTARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Şehrimize, taraftarımıza ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Altay maçı da dahil, gol gelmeyince isyan etmediler, kaybettiğimiz maçlardan sonra bile bizi çağırdılar. Sakarya maçını kaybetmemize rağmen tesislere gelip destek verdiler. Onlar şunu gösterdiler, biz bu işin sonuna bakıyoruz, sonunda Süper Lig’e yükselmek istiyoruz.

“HEDEFE ULAŞMAK İSTİYORUZ”

Arada performansımız düşebilir, maçların içinde kötü oynadığımız dönemler olabilir. Taraftarımız bizi her daim ayağa kaldırmasını bildi. Adana maçında aynısı olabilir, dönem dönem oyunda kötü gözükebiliriz ama şunu bilsinler, takımdaki herkes Kocaelispor’un şampiyon olması için ne varsa sahaya koyuyor. İnşallah, hepimizin performansının zirvede olduğu maçlar oynarız ve hedefe ulaşırız.