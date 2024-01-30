Orta sahaya yeni aday: ANDREİ ANTEAS

KIBRIS LİGİNDE OYUNUYOR

Kocaelispor’da yılan hikayesine dönen orta saha transfer için çalışmalar sürüyor. Adayların arasına bir futbolcu daha katıldı. Kocaelispor, Apol Limassol forması giyen, Andrei Artean ile ilgilenmeye başladı. 30 yaşındaki futbolcu ile görüşme gerçekleştirelecek. Artean, bu sezona kadar hep Romanya’da forma giydi. Sırasıyla, Timasora, ACS Poli, FC Caransebes, RM Valcea, FC Viitorul ve Apol Limassol forması giyen tecrübeli oyuncuya teklif sunulacak.