Zor transfer: Adem Ljajic

Kocaelispor, orta sahasını güçlendirmek adına transfer çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor. Neredeyse her gün başka bir futbolcunun gündeme geldiği temsilcimizde bu haftadaki gündem oyuncu Adem Ljajic. Dünyanın büyük kulüplerinde forma yiyen Ljajic şu an Sırbistan 1. Ligi’nde mücadele eden Novi Pazar formasını giyiyor. Ülkemizde, Beşiktaş ve Karagümrük işin mücadele eden deneyimli futbolcu, şu anda 32 yaşında.

MALİYETİ FAZLA, ÜLKESİNDE MUTLU

Bir döneme damgasını vurmuş, geleceğin yıldızı olarak adlandırılan Adem Ljajic ile ilgilenmemiz camiada heyecan yarattı. Ancak şöyle de bir gerçek var. Adem Ljajic gibi bir oyuncunun bir alt lige gelmesi pek mümkün görünmüyor. Hem maliyet acısından hem de bir alt ligde mücadele ediyor oluşumuzdan bu transfer biraz zor gözüküyor. Şu an ülkesinde top koşturan Ljajic, burada iyi de bir performans gösteriyor. 13 maçta 3 gol 4 asist yapan deneyimli oyuncunun Kocaelispor’a gelmesi zor gözüküyor. N Spor Merkezi