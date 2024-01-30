Almanya'dan haftada dört günlük çalışma planı

Son dönemde birçok ülkede sıklıkla gündeme gelen “haftada dört gün çalışma” sistemiyle ilgili dikkat çekici bir adım da Almanya’dan geldi.

2019 sonlarında başlayan corona virüsü salgınıyla birlikte gündelik hayata giren uzaktan çalışma sistemi, sonrasında iş dünyasını dönüştürecek yeni bir sisteme doğru ilerlemeye başladı. Son aylarda başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkede "haftada dört gün çalışma düzeni" uygulanmaya başlandı.Farklı ülkelerde gerçekleşen pilot programlar sonunda yapılan araştırmalar ve açıklamalar neticesinde haftada dört gün çalışma sisteminin işin verimliliğini, geliri ve çalışanların mutluluğunu artırdığı ortaya çıkmıştı. Birçok ülke haftada dört gün çalışma sistemi ile ilgili açıklamalarda bulunurken Almanya’dan da benzer bir hamle geldi.

HAFTADA BİR GÜN FAZLADAN İZİN

Zor durumdaki ekonomisini canlandırmak için mücadele ederken Almanya'daki birçok şirket, çalışanlarına her hafta fazladan bir gün izin verirken, maaşlarının tamamını ödemeye devam edecek.

Sendikalar, daha az çalışmanın personeli daha üretken, aynı zamanda daha sağlıklı ve mutlu kılacağını belirtiyor.

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Buna ek olarak, Almanya'da vasıflı işgücü sıkıntısı çekilmesi ve işverenlerin ilanlarını karşılayacak çalışan bulmakta zorlanması nedeniyle, bu durum şirketlere yeni personel çekmenin bir yolunu sağlayabilir.

MALİYETLERİ DE AZALTABİLİR

Bloomberg'e göre, dört günlük bir çalışma haftası stres, hastalık ve tükenmişlik nedeniyle oluşan maliyetli devamsızlıkların azalmasına neden olabilir.

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Bunun, işçilerin 2022'de ortalama 21,3 iş gününü kaçırdığı için "Avrupa'nın hasta adamı" olarak kabul edilen Almanya'ya yardımcı olması bekleniyor.

Federal Mesleki Güvenlik ve Sağlık Enstitüsü'nün verilerine göre bu, ülkenin 6,8 trilyon TL (207 milyar Euro) katma değer kaybetmesine neden oldu.

Bloomberg'e pilot uygulama hakkında konuşan bir şirket sözcüsü, ''Yeni işe yapılan yatırımların karşılığını verdiğine kesinlikle inanıyorum çünkü refahı ve motivasyonu artırıyor, ardından verimliliği artırıyor. Dört günlük hafta, eğer işe yararsa, uzun vadede de bize hiçbir maliyeti olmayacak." dedi.

Pilot uygulamaya katılan bir genel müdür da, şirketinin modern olmak ve değişimi benimsemek için devreye girdiğini, aksi takdirde onlar için "çalışacak kimsenin kalmayacağını" söyledi.

Kaynak: SÖZCÜ