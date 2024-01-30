Kredi kartı harcamaları yüzde 106 arttı: Vatandaş faiz ödeyerek geçinmeye çalışıyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, banka ve kredi kartıyla yapılan harcamaların geçen yıla göre 2 kattan fazla arttığına dikkat çekerken harcamaların ise temel ihtiyaçlarda yoğunlaştığına dikkat çekti.
Vatandaşların hayatlarını kredi kartıyla sürdürmeye çalıştıklarına dikkat çeken Gürer, 2024 yılının 12-19 Ocak arasında yani bir haftada yemek, market ve gıda ürünleri için kredi ve banka kartından 64 milyar 862 milyon TL harcama yapıldığına dikkat çekti.
2023’ün aynı döneminde bu rakamın 98 milyar 128 milyon olduğunu belirten Gürer, kredi kartı harcamalarında bir yılda yüzde 106 artış olduğunu söylemenin mümkün olduğunu açıkladı. Gürer, AKP iktidarının ekonomik krizin faturasını işçinin, emekçinin, memurun ve emeklinin maaşlarına yapılan sınırlı artışlarla vatandaşın sırtına yüklediğine dikkat çekerken “Vatandaş çaresiz şekilde kredi kartına yüklenmekte ve sürekli bankalara borçlanarak hayatını idame ettirmeye çalışmaktadır” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.