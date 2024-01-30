Sarı, Talus üzerinden AKP'li belediye başkanlarına yüklendi

Dün AKP İl Başkanı Şahin Talus tarafından açıklanan büyükşehir ve 11 ilçenin zam kararına ilişkin CHP İl Başkanı Bülent Sarı açıklamasında zammı belediye başkanlarının yerine Talus'un açıklamasına dikkat çekti.

BÜROKRASİNİN PARTİLEŞMESİ

Sarı açıklamasında “ Son 22 yılda, AKP iktidarı devletin tüm kurumlarını sistematik bir biçimde politikleştirmiştir. Bu politika, devletin her kurumunu ele geçirme amacı taşıyan parti mensupları ve atananlar tarafından benimsenmiş ve gösterişe dönüştürülmüştür.

SEÇİLMİŞ BAŞKANLARIN ETKİSİZLİĞİ

Atananlar ile birlikte AKP'nin seçilmiş başkanlarının durumu da içler acısı bir hal almıştır. Bu durum, Kocaeli'yi yöneten Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve 11 ilçe belediye başkanı tarafından yaşanan son olayla bir kez daha gözler önüne serilmiştir. Büyükşehir ve 11 ile belediye başkanı, kendi çalışanlarına zam kararı almada dahi söz sahibi olamamıştır. Zam kararı, AKP İl Başkanı tarafından açıklanmıştır ve bu durum 12 belediyenin düştüğü durumu, atananların yetkisizliğini ve seçilmiş başkanların etkisizliğini göstermektedir.

MÜJDE OLARAK GÖRMELERİ İRONİ

“İşçilere yapılan zam kararının bile AKP İl Başkanından açıklamasına bağlı olması ve onun ağzından işçilere duyurulması düşündürücüdür. Bir masanın etrafında bir kişinin aldığı kararlarla işçilerin kaderinin belirlenmesi, belediyelerin emanet edilemeyeceği gibi, 12 belediye başkanının kendileri açıklayamadıkları bu sözde zam kararını müjde olarak görmesi ise ayrı bir ironidir.Ama kimse merak etmesin çok az kaldı.

KARARI BİLE KENDİ AÇIKLAYAMAYAN

31 Mart seçimlerinin ardından, hem Büyükşehir hem de ilçe belediyesi çalışanları, hak ettikleri maaşlara Cumhuriyet Halk Partisi'nin sosyal demokrat belediyecilik anlayışı altında kavuşacaktır. Zam konusunda cömert davrananların, belediye emekçilerine gelince hak ettikleri kazanca layık görmemelerini dikkatle takip ediyoruz. Bugün kararı bile kendi açıklayamayan Büyükakın ile birlikte diğer 11 ilçe belediye başkanını bu zahmetten kurtaracak ve 1 Nisan’dan itibaren CHP’li başkanlar asıl hak edilen emeklerin karşılıklarını bir bir alıp açıklayacaktır. “