BÜYÜKAKIN,MÜJDEYİ VERDİ: KİMSE MERAK ETMESİN 8 NUMARA ALACAĞIZ !

MERT HAKAN YANDAŞ SESLERİ
KASKF’nin 38.Kuruluş Yıldönümü kutlama gecesi Antikkapı Restaurant’ta gerçekleşti. Törene onur konuğu olarak katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, konuşmasında “ Kocaelispor tabii ki lokomotif takımdır. Ama unutulmamalı ki bu kentte tüm ilçelerde profesyonel ve yarı profesyonel takımlarımız var. Kentimizi temsil ediyor. Basketbol, karate gibi ferdi branşlar da var. Eray Şamdanımız işte yine şampiyon oldu. Ama istiyorsunuz ve 8 numara transferini yapacağız. Söz eriyorum” dedi. Bu arada Fenerbahçeli ünlü oyuncu Mert Hakan Yandaş isimleri salonda yankılandı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(4 )
Emekli - Kimin parasını kime peşkeş çekecek Syn Başkan.kendi maaşındanmı yoksa aile mirasındanmı bedelini ödeyeceksin.Önce 65 yaşüstünün ulaşım çilesini çöz,fakir fukaranın ihtiyacı için bu şehire Halk Ekmek Fab. yap.Bir koltuk uğruna bedavadan işlem yapma. AŞKINAN DEVAM
Ak Darica - REİS TAHİR BAŞKANA DEDİKİ MUZO BIRAKACAK UFUK GELECEK BU KADAR BASİT YOKSA ÇOK OY KAYBEDECEĞİZ BUNU GÖZE ALAMAM CHP KAZANIR YETER ONUN BAŞKANLIK YAPTIĞI İLÇE BEL BAŞKANLIĞI
Vatandaş Emekli - Kiminin derdi ekmek,
Kıyakçılık Ölmedi - Sana bohoça börek alacam hadi sende mutlu ol
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.