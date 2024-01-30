- Spor

BÜYÜKAKIN,MÜJDEYİ VERDİ: KİMSE MERAK ETMESİN 8 NUMARA ALACAĞIZ !

KASKF’nin 38.Kuruluş Yıldönümü Töreninde konuşma yapan BŞB Başkanı Tahir Büyükakın, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefonuyla kesilen konuşmasında “Evet tüm Kocaelisporlulara müjdeyi veriyorum “8 numara futbolcu alacağız” dedi

Hakan Yağcıoğlu
Hakan Yağcıoğlu Tüm Haberleri
BÜYÜKAKIN,MÜJDEYİ VERDİ: KİMSE MERAK ETMESİN 8 NUMARA ALACAĞIZ ! mask

MERT HAKAN YANDAŞ SESLERİ

KASKF’nin 38.Kuruluş Yıldönümü kutlama gecesi Antikkapı Restaurant’ta gerçekleşti. Törene onur konuğu olarak katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, konuşmasında “ Kocaelispor tabii ki lokomotif takımdır. Ama unutulmamalı ki bu kentte tüm ilçelerde profesyonel ve yarı profesyonel takımlarımız var. Kentimizi temsil ediyor. Basketbol, karate gibi ferdi branşlar da var. Eray Şamdanımız işte yine şampiyon oldu. Ama istiyorsunuz ve 8 numara transferini yapacağız. Söz eriyorum” dedi. Bu arada Fenerbahçeli ünlü oyuncu Mert Hakan Yandaş isimleri salonda yankılandı.
# Tahir Büyükakın, var, oldu, Kocaelispor

30 Oca 2024 - 14:03 - Spor

Mahreç  Hakan Yağcıoğlu

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Yorumlar

(4)
03

Emekli - Kimin parasını kime peşkeş çekecek Syn Başkan.kendi maaşındanmı yoksa aile mirasındanmı bedelini ödeyeceksin.Önce 65 yaşüstünün ulaşım çilesini çöz,fakir fukaranın ihtiyacı için bu şehire Halk Ekmek Fab. yap.Bir koltuk uğruna bedavadan işlem yapma. AŞKINAN DEVAM

Yanıtla . 1Beğen . 1Beğenme 30 Ocak 15:53
02

Ak Darica - REİS TAHİR BAŞKANA DEDİKİ MUZO BIRAKACAK UFUK GELECEK BU KADAR BASİT YOKSA ÇOK OY KAYBEDECEĞİZ BUNU GÖZE ALAMAM CHP KAZANIR YETER ONUN BAŞKANLIK YAPTIĞI İLÇE BEL BAŞKANLIĞI

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Ocak 15:11
04

Kıyakçılık Ölmedi - @Vatandaş Emekli 01 nolu yoruma cevabı: Sana bohoça börek alacam hadi sende mutlu ol

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 30 Ocak 16:45
Diğer 2 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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