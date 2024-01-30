BÜYÜKAKIN,MÜJDEYİ VERDİ: KİMSE MERAK ETMESİN 8 NUMARA ALACAĞIZ !

MERT HAKAN YANDAŞ SESLERİ

KASKF’nin 38.Kuruluş Yıldönümü kutlama gecesi Antikkapı Restaurant’ta gerçekleşti. Törene onur konuğu olarak katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, konuşmasında “ Kocaelispor tabii ki lokomotif takımdır. Ama unutulmamalı ki bu kentte tüm ilçelerde profesyonel ve yarı profesyonel takımlarımız var. Kentimizi temsil ediyor. Basketbol, karate gibi ferdi branşlar da var. Eray Şamdanımız işte yine şampiyon oldu. Ama istiyorsunuz ve 8 numara transferini yapacağız. Söz eriyorum” dedi. Bu arada Fenerbahçeli ünlü oyuncu Mert Hakan Yandaş isimleri salonda yankılandı.