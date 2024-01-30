Erdoğan seçim beyannamesini açıkladı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da partisinin yeni açılan kongre merkezinde AKP'nin Seçim Beyannamesi Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Erdoğan, buradaki konuşmasında İmamoğlu'na yüklendi, vaatlerini sıraladı. Erdoğan, şunları söyledi:

* 31 Mart'a kadar gelmeyene gideceğiz. Küskünü barıştıracağız. Sevmeyeni seveceğiz. Her eve, her işyerine gireceğiz. Kararsızları ikna edeceğiz. Gönlünde olduklarımızı ihmal etmeyeceğiz. Herkese teker teker dokunacağız.

* 31 Mart seçimlerine Türkiye Yüzyılı şehirleri için hazırlıyız, kararlıyız diyerek gidiyoruz. Bunun için seçim beyannamemizin başlığını "Türkiye Yüzyılı Şehirleri İçin Gerçek Belediyecilik" olarak belirledik. Seçim kampanyamızın merkezine gerçek belediyecilik sözünü yerleştirdik. Amacımız insanlarımızı hizmetsizlik girdabından kurtarmak.



"BAKMAYIN 'ENGELLENDİK' EDEBİYATINA"

* Ne bir eksik ne bir fazlasıyla her belediye kamu kaynaklarından adil bir şekilde yararlanmaktadır. Siz bakmayın birilerinin 'engellendik' edebiyatı yapmalarına. Bunların tamamı safsatadan, sorumluluktan kaçmaktan ibarettir. Diğer belediyelere ne veriliyorsa, bunlar için de aynısı geçerlidir.

* Bakınız; İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni aldığımız zaman bizim borcumuz 2 buçuk milyar dolardı. Devrederken 1 buçuk milyar dolarla devrettik. Şimdi 3 milyar dolar borcu var. Bunların tek derdi kendi beceriksizliklerini örtmektir.

YENİ DÖNEM VAATLERİ

* Ülkemizi mimarisi estetik, tarihi ve kültürel varlıkları korunmuş, huzurlu, güvenli kentlerle donatacağız.

* Kırsaldaki hayat standartlarını yükselterek, insanların doğup büyüdükleri yerlerde kalmalarını teşvik edeceğiz.

* Çevreye karşı hassas, yeşil kalkınma politikasını benimsemiş, sıfır atık modelini uygulayan, sürdürülebilir belediye yönetimlerinin yanında olacağız.

* Yeni dönemde, afetlere dayanıklı, dirençli ve sağlam yerleşim yerleri kuracağız, şehirlerimizi iklim değişikliğine uyumlu hale getireceğiz.

Kaynak: sözcü