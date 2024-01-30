30 Oca 2024 - 14:10- Siyaset G:

BTP lideri Baş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ile yarın BTP Genel Merkezinde görüşecek

BTP lideri Hüseyin Baş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile BTP Genel Merkezinde görüşecek

Büşra BOZBAĞ
Büşra BOZBAĞ Tüm Haberleri
BTP lideri Baş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ile yarın BTP Genel Merkezinde görüşecek mask

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüşecek.  Görüşme 31 Ocak Çarşamba günü BTP Genel Merkezinde gerçekleşecek. Saat 10.00'da yapılacak görüşmede ağırlıklı gündem yerel seçim olacak. BTP'den yapılan basın bildirisinde, "Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, yarın (31 Ocak 2024/Çarşamba) saat 10.00'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la BTP Genel Merkezi'nde biraraya gelecektir" ifadeleri kullanıldı.
# 2024, türkiye, gündem

30 Oca 2024 - 14:10 - Siyaset

Mahreç  Büşra Bozbağ

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