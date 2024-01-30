Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile görüşecek. Görüşme 31 Ocak Çarşamba günü BTP Genel Merkezinde gerçekleşecek. Saat 10.00'da yapılacak görüşmede ağırlıklı gündem yerel seçim olacak. BTP'den yapılan basın bildirisinde, "Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, yarın (31 Ocak 2024/Çarşamba) saat 10.00'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la BTP Genel Merkezi'nde biraraya gelecektir" ifadeleri kullanıldı.
30 Oca 2024 - 14:10- Siyaset Güncelleme:
BTP lideri Baş, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş ile yarın BTP Genel Merkezinde görüşecek
BTP lideri Hüseyin Baş Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile BTP Genel Merkezinde görüşecek
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.