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Gökçe’den Geredeliler Derneği’ne hayırlı olsun ziyareti

CHP Derince Belediye Başkan adayı Sertif Gökçe, Kocaeli Geredeliler Derneği’ne hayırlı olsun ziyaretinde bulundu

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Gökçe’den Geredeliler Derneği’ne hayırlı olsun ziyareti mask
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Adaylığı açıklandığı günden bu yana saha çalışmalarına devam eden Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Derince Belediye Başkan adayı Sertif Gökçe, dernek ziyaretlerine de hız kesmeden devam ediyor. Gökçe, bu sefer de Kocaeli Geredeliler Derneği’ni ziyaret ederek Derince’yi nasıl yöneteceği konusunda bilgi alışverişi yaptı.

HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDU

Başkan adayı Gökçe, geçtiğimiz hafta yeniden Kocaeli Geredeliler Derneği Başkanı seçilen Ahmet Çimen ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Gökçe, Başkan Çimen ve yönetimine hayırlı olsun dileklerini ileterek misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti ve başarılarının devamını diledi.
# CHP Derince Belediye Başkan Adayı Sertif Gökçe, Kocaeli Geredeliler Derneği Başkanı Ahmet Çimen, chp, cumhuriyet, ziyaret

30 Oca 2024 - 14:17 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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