Gökçe’den Geredeliler Derneği’ne hayırlı olsun ziyareti

Adaylığı açıklandığı günden bu yana saha çalışmalarına devam eden Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Derince Belediye Başkan adayı Sertif Gökçe, dernek ziyaretlerine de hız kesmeden devam ediyor. Gökçe, bu sefer de Kocaeli Geredeliler Derneği’ni ziyaret ederek Derince’yi nasıl yöneteceği konusunda bilgi alışverişi yaptı.
HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDU
Başkan adayı Gökçe, geçtiğimiz hafta yeniden Kocaeli Geredeliler Derneği Başkanı seçilen Ahmet Çimen ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Gökçe, Başkan Çimen ve yönetimine hayırlı olsun dileklerini ileterek misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti ve başarılarının devamını diledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.