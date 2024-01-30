Gökçe’den Geredeliler Derneği’ne hayırlı olsun ziyareti

Adaylığı açıklandığı günden bu yana saha çalışmalarına devam eden Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Derince Belediye Başkan adayı Sertif Gökçe, dernek ziyaretlerine de hız kesmeden devam ediyor. Gökçe, bu sefer de Kocaeli Geredeliler Derneği’ni ziyaret ederek Derince’yi nasıl yöneteceği konusunda bilgi alışverişi yaptı.

HAYIRLI OLSUN ZİYARETİNDE BULUNDU

Başkan adayı Gökçe, geçtiğimiz hafta yeniden Kocaeli Geredeliler Derneği Başkanı seçilen Ahmet Çimen ve yönetimine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Gökçe, Başkan Çimen ve yönetimine hayırlı olsun dileklerini ileterek misafirperverliklerinden dolayı teşekkür etti ve başarılarının devamını diledi.