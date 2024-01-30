İYİ PARTİ ADAYI YILDIZTEKİN’DEN BOMBA VAATLER!

GAZETEMİZİ ZİYARET ETTİ

İYİ Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı Gencay Yıldıztekin, bugün gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Erkan Ünal ve Sorumlu Yazı İşleri Müdürümüz Mesut Akbulut ile görüştü. Yıldıztekin, devasa bütçeye sahip Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kente yeterli hizmeti yapmadığını, başta ulaşım olmak üzere birçok konuda eksik kaldığını ifade etti.

CAMBAZ OLMAK LAZIM

Yıldıztekin özetle şunları söyledi; “Zor bir dönemden geçiyoruz, insanların alım gücü düştü, ay sonunu getirmekte çok ama çok zorlanıyorlar. Ekonomi daraldı, işsizlik artı, emekli maaşları çok düşük. Bu şartlarda yaşamak için cambaz olmak lazım. Türkiye, bu durumda olmayı hiç hak etmiyor, emeklilerimiz bu durumda olmayı hiç hak etmiyor.

İNSANLARIN PSİKOLOJİSİ BOZULDU

Türkiye’de hayat pahalı. Alım gücü düştü. İnsanlar endişeli, insanlar kaygı yaşıyor. Önünü göremiyor, umutsuzlar. Son yıllardaki ekonomik politikalar yüzünden derinleşen kriz sonrasında insanların psikolojisi de bozuldu.

SİYASETÇİ-DEVLET ADAMI

Türkiye’de sorun siyasette değil, sorun siyasetçilerde. Maalesef siyasetçiye güven yok. Siyasetçi, devlet adamı edasıyla siyasetini yapmalı. Böyle yaparsa, halka daha çok güven verir. Ama siyasetçiler, çok uçuk vaatlerde bulunuyor. Bu vaatler kısa dönemde vatandaşın hoşuna gidebilir. Ama bu vaatler yerine getirilmediği zaman da vatandaşta büyük bir hayal kırıklığı oluşuyor, büyük bir yıkım oluyor. Bunun için vatandaşa uç vaatler değil, yapılabilir vaatlerde bulunmak lazım.

İTTİFAKA KARŞI GELDİM

İYİ Parti olarak, ittifaksız yolumuza devam ediyoruz. Zaten ittifak olsaydı, ben olmazdım. İttifak yapıp, belki 100 belediye kazanabilirdik, ama ittifaksız kendi çabamızla siyasete yön vermeye çalışıyoruz. Kendimize güveniyoruz, partimize güveniyoruz, liderimize güveniyoruz. Biz bir dönem için yola çıktık, belediye başkanı olduğumda ikinci dönem aday olmasam bile, insanlar tekrar aday olmam için Büyükşehir kapısında toplanacak. Zira, yapacağımız hizmetlerle, projelerimizle Kocaeli’yi daha yaşanabilir bir kent haline getireceğiz. Kentin her sorununu çözmeye çalışacağız. İnsanlara güven vereceğiz

ULAŞIM SORUNU VAR

Kocaeli’nin en büyük sorunlarından biri ulaşımdır. Metro çalışması çok yetersiz kaldı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin devasa bütçesi var. Bu devasa bütçeye karşılık şimdiye kadar Kocaeli’nin metro sorunu çözülmeliydi. Ama çözülmedi. Şehrin batı yakasında Gebze-Darıca metrosu tamamlanmalı ve Sabiha Gökçen Havaalanı yoluna alternatifler yapılmalı.

CENGİZ TOPEL HAVAALANI

Kartepe’de Cengiz Topel Havaalanı var. Bir dönem yeni yatırımlar yapıldı, uçuşa hazır hale getirilmeye çalışıldı. Ama istenen olmadı. Şu an atıl durumda. Cengiz Topel’in bu durumda olması doğru değil. Cengiz Topel Havaalanına metro ile bağlanmalı, bu havaalanı aktif hale getirilmeli. Bizim bu konuda önemli projelerimiz var.

ZİHİNSEL DÖNÜŞÜM

Biz iş başına geldiğimizde kentsel ve zihinsel dönüşüme büyük önem vereceğiz. Zihinsel dönüşümden kastımız, insanlar birbirlerine selam veremez hale geldi. Birbirleriyle fotoğraf çektirmeme haline geldi. Yapacağımız çalışmalarla insanlar arasında yine bir kucaklaşma sağlayacağız, siyaset üstü davranarak her kesin birbirine tahammül etmesini sağlayacağız. Bunda kararlıyız. Devletine, milletine, bayrağına, diline sahip çıkan herkesle kucaklaşırız.

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Ben, kentsel dönüşüm işleri yapıyorum. Kentsel dönüşümün ne olduğunu iyi biliyorum. Başka illerde yapılan kentsel dönüşümlerde devlet, vatandaştan para alıyor. Bazen kentsel dönüşümden yaptığı evin yarı fiyatını vatandaştan talep ediyor. Vatandaş da doğal olarak ödeyemiyor, büyük mağduriyet yaşıyor. Biz Kocaeli’de kentsel dönüşüme büyük önem vereceğiz. Yaptığımız dönüşümlerde vatandaşlardan ücret almayacağız. Kocaeli’de yapacağımız kentsel dönüşümle, Türkiye’ye örnek olacağız. Kentsel dönüşümün nasıl yapılacağını herkese göstereceğiz.

EMEKLİYE 3 BİN 500 TL VERECEĞİZ

Vatandaşlarımız ekonomik yönden iyi durumda değil. Yapılan yanlış politikalar yüzünden insanlarımın alım gücü düştü, emeklilerimizin durumu perişan. Biz iş başına gelirsek, asgari ücretin altında maaş alan emeklimize 3 bin 500 liralık kart vereceğiz. Bu kartla alışverişini yapacak. Ayrıca şehrin üç bölgesine ekmek fabrikaları açacağız, ekmeği 4 lira 60 kuruştan satacağız.

BELEDİYE ÇALIŞANINA MÜJDE

Ayrıca en düşük belediye çalışanının maaşını yoksulluk sınırının yani 49 bin liranın üstüne çıkaracağız. Emekliler mutlu olmalı, belediye çalışanı mutlu olmalı. Biz halka hizmet için geliyoruz, bir kuruş haram para boğazımızdan geçmeyecek. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bütçesini, yapacağımız projelerle halkımıza en iyi hizmeti sunmak için harcayacağız.”

GENCAY YILDIZTEKİN KİMDİR?

Gencay Yıldıztekin, 1971 yılında Erzurum'da doğdu. Aslen Erzurumlu olan Yıldıztekin, iş dünyasında ve siyasette gösterdiği performansla tanınan bir isimdir. Uzun yıllar boyunca AKP çatısı altında aktif görevlerde bulunan Yıldıztekin, siyasi kariyerine bu partide başladı. Ancak daha sonra AKP’den istifa ederek İYİ Parti'ye katıldı. Parti içindeki hizmetlerine Darıca İlçe Başkanlığı göreviyle devam etti. Gencay Yıldıztekin, siyasetin yanı sıra iş dünyasında da kendine sağlam bir yer edindi. Entosav şirketinin sahibi olan Yıldıztekin, iş hayatındaki başarılarıyla dikkat çekmektedir. İYİ Parti lideri Meral Akşener tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak belirlenen Yıldıztekin, siyasi kariyerine bu önemli görevle devam etmekte. İYİ Parti çatısı altında Kocaeli'de Büyükşehir belediye başkanlığı için yarışacak olan Yıldıztekin, sosyal belediyecilik anlayışıyla önemli projeler hazırladı.