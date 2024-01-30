İYİ Kİ DOĞDUUUUUN KASKF!..

Antikkapı’ya geç gelenlerden biri oldum. Zaruretten…

Zira, gazetemizi temsilen orada bulunmalıydım…

Zira, 1986’da ilk haberini yaptığım amatörler derneği, koskoca bir KASKF olmuştu…

Muammer Hazer’in çantasında petrol İş’te ilk kez gördüğüm dernek için bana Hazer bilgi verirken, Rahmetli Ahmet Yavuz da gülüyordu ve diğerleri gibi Hazer’e inanmıyordu.

Sonra öyle büyüdü ki bu örgüt, Ahmet Yavuz ikinci başkanlık bile yaptı…

Rafet Kırgız derken, Murat Aydın derneğe ilk adımını attı, Kırgız yönetiminde yer aldı, sonra başkan oldu ve tarihinin en uzun başkanlık dönemini yaşıyor…

İşte bu örgütün ilk haberini yapan kişi olarak, kutlamaya katılmayı kendine görev addettim…

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Antikkapı tıklım tıklımdı. Kapıda Hakan Kalıntaş, Celal Güreşen, Şekersoy karşıladı. Basın bölümüne girerken de Kullarlı Apti ve Ahmet Turan, Yavuzspor’dan Volkan Elmaser, Şakir Tüylüoğlu ile sohbet ettim, o masada bulunan sinsi ikiyüzlü bir adam müsveddesine selam bile vermedim…

Sonra masaları tek tek gezerek basın bölümüne yöneldim. Bu sırada masalarda kimler yoktu ki:

Baba dostlarım Mesut Öçbe, Bünyamin Akman, Yenimahalleli Hurdacı Doğan (Doğan Bucak), Rafet Kırgız, Metin Özkan, Fahri Altıntaş, kardeşim kadar sevdiğim hakemimiz gururumuz Ömer Tolga Güldibi ile sohbet ettik ayak üstü.

Nihayet basın masasına geldim…

Ustamız Metin Karan, her zamanki güler yüzüyle bizi yanına aldı…

Yemeğimizi yedik (Bu arada Antikkapı’nın müdürü İslam Yücel’i de sevgiyle andık… Kocaeli’nin en büyük tat lokantası Antikkapı’nın nefis yemekleri için teşekkür ettik)…

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Sonra konuşmalara geçildi: KASKF Genel Başkanı Murat Aydın Tahir Büyükakın’a övgüler yağdırdı ve haklı ve mecburdu da… Büyükşehir Belediye Başkanları olmasa, sporun hali içler acısı olacaktı…

Tesisleri yapıyorlar, nakdi ve ayni yardım yapıyorlar…

Bu konuda Kocaeli hep şanslıdır ve Murat Aydın da konuşmasını bu minvalde yaptı…

Sonra söz Tahir Büyükakın’a geldi: Kocaelispor’u 13 senedir adeta sırtlamış olan Büyükakın, Kocalesipor ve çevre ilçelerin profesyonel kulüpler ile amatör branşlara yaptıkları katkıları anlattı…

Orta akılla bir spor profili ve organizasyonu yönetmeyi önerdi…

Çünkü Gölcükspor, Gebzespor, Darıca, Kartepe, Çayırova, Derince, Körfez’deki profesyonel yapılanmalara verdikleri desteğe dikkat çekti. Alt yapının önemine değindi…

Satır satır dinledim (bu arada salonda hemen hemen herkes saygısızca konuşuyordu). Tahir Büyükakın’ın konuşmasını aniden kesmesi herkesi korkuttu… Başkan sonra konuşmayı kesip acil telefona bakarken, önemli bir şey olduğu için ürperdik…

Meğerse Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aramış…

O anda alkış tufanı koptu… Başkan 8 numara sözünü de verince alkışlar iki katına çıktı…

Daha sonra milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, kimsenin dinlemediği bir konuşma yaptı…

Başka hiçbir milletvekilinin KASKF gecesine katılmaması ise tam bir fiyaskoydu…

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Konuşmalar sonrasında birçok kulübe ödülleri verildi…

KASKF ailesi gecede örnek bir misafirperverlik gösterdi…

Muammer Hazer’in törene katılmaması ama orada anılması güzel bir görüntüydü…

Sonuçta pastalar kesildi, benim doğum günümde pasta kesip yediren Murat Aydın’a bu kez pastayı ben yedirerek rövanşı aldım…

Derneğin ilk röportajını 1986’ta yapan ben, son başkan Murat Aydın’la da ilk röportajı yapan yine bendim…

İlklerin gazetesinde, ilkleri yapan adam olarak, hala ilkleri yapmaya çalışmakla gurur duydum…

Müthiş gece için katılan herkese teşekkür ediyorum…

Biz mi, unutulduk yine ama olsun, yine de Murat Aydın’dır spor basınımıza en çok değer veren…