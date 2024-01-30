Kombi ve tesisatlarınızı kışa hazırlayın: Kombiniz de donabilir

Soğuk hava koşulları özellikle evlerde bulunan kombi ve kalorifer tesisatları için donma riskini artırıyor. Üçay Mühendislik İklimlendirme ve Şubeler Grup Direktörü Özgür Şahin, kombi ve tesisatların donma tehlikesine karşı alınması gereken önlemleri paylaştı.

Şahin, özellikle açık balkonda bulunan kombilerin donma riskiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Soğuk havalarda, özellikle sıcaklıkların eksi derecelere düştüğü durumlarda, kombi ve kalorifer tesisatının donmaması için şu önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı:

Kombi bir dolap içerisine yerleştirilerek koruma altına alınmalıdır.

Kombi boruları yalıtım malzemesi kullanılarak hava almayacak şekilde sarılmalı ve izole edilmelidir.

Uzun süre kullanılmayan kombilerin donma riskine karşı dikkatli olunması gerektiğini söyleyen Şahin, kombinin kapatılması durumunda içindeki suyun soğuktan donabileceğine dikkat çekti. Bu nedenle uzun süre kapalı konumda kalan kombinin tesisat suyunun boşaltılması gerektiğini belirtti. Tahliye musluğu kullanılarak suyun boşaltılabileceğini ifade etti.

Ayrıca, donma tehlikesine karşı emniyet sisteminin devrede olması için kombi sigortası ve gaz vanasının AÇIK tutulması gerektiğini ekledi.

Şahin, bu önlemlerin alınmaması durumunda kombi ve tesisatın donarak ciddi hasarlara neden olabileceğini, bu durumun kombinin değiştirilmesine kadar gidebileceğini belirtti. Kombi ve tesisat sahiplerine düşen sorumlulukları yerine getirerek donma riskine karşı önlem almalarının önemine vurgu yaptı.