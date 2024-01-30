Bağ-Kur'lular, ev kadınları, EYT'liler dikkat... İşte erken emeklilikte yeni düzenlemenin ayrıntıları!

TBMM'de önümüzdeki dönemde çalışma hayatı ile ilgili reformlar gündeme gelecek.

Ev kadınlarına prim desteğiyle ilgili son durumu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz günlerde açıkladı.

Işıkhan, "Ev kadınlarına üçte bir prim desteğinin verilmesi konusundaki çalışmalarımızı başlattık. İsteğe bağlı sigortalılık kapsamında, yükümlü olunan primin üçte birinin devlet tarafından ödenmesi yönünde bir sistem kuruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın sözü ve biz bunu yerine getireceğiz. Bunda kesinlikle bir sapma olmayacağını da özellikle vurgulamak isterim" şeklinde konuştu.Bağ-Kur'ların prim ödeme gün sayısının düşürüleceğini belirten Işıkhan şöyle devam etti:

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

TORBA YASAYA EKLENECEK

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah'ın haberine göre, milyonlarca yurttaşı ilgilendiren düzenlemeler torba yasa ile çıkacak.

Bağ-Kur prim gün sayısı 9000 günden 7200 güne düşürülerek SSK ile eşitlenecek.

Aile Koruma Paketi çerçevesinde çalışma imkanı bulamayan, ya da emeklilik için yeterli primi olmayan ev kadınlarını sosyal güvenceye kavuşturacak bir sistem uygulanacak.

Bu sistemde kadınların prim ödemelerinin bir kısmını devlet karşılayacak.

Prim ödemelerinin sonunda ev kadınları sosyal güvencenin yanında emeklilik hakkına da kavuşacak.

Ev kadınlarının ödeyecekleri isteğe bağlı prim ödemelerinin üçte birini devlet karşılayacak. Bu yıl için ödenecek rakam ve hesaplama şöyle olacak:

Aylık ödeme ( 2024) : 6.400,64 TL

Devlet desteği aylık: 2.133,55 TL

Yıllık devlet desteği: 25.602,56 TL

NASIL EMEKLİ OLUNACAK?

Primleri ödenen ev kadınları şartlar tamamlandığında emeklilik hakkına kavuşacak. Burada Bağ-Kur kapsamında 5400 gün yeterli olacak. Ancak daha önce çalışması ve primi bulunan kadınlar daha rahat emekli olacak. Kadınlar ve özellikle anneler için ayrıca yıpranma benzeri prim gün sayısı desteği ve yaş indirimi de söz konusu olacak.

Sosyal güvenceye kavuşturulacak ev kadınları ve anneler için yıpranma (Fiili Hizmet Zammı) benzeri bir uygulama hayata geçecek.

Anneler ve ev kadınları ödedikleri prim sayısına göre her yıl ek prim günü kazanacak.

Örneğin 4 yıl prim ödeyen bir anne 5 yıl prim ödemiş gibi olacak.

Yapılan prim desteği süresi kadar kısım emeklilik yaş şartından da düşülecek. Böylece anneler daha az prim ödeyerek daha genç yaşta emekli olabilecek.

BAĞKUR'LU 7200 GÜN PRİM İLE EMEKLİ OLABİLECEK

8 Eylül 1999 öncesinde Bağ-Kur emeklilik şartları kadınlar için 7200 gün erkekler için ise 9000 gün olarak uygulanıyor.

Sonraki dönemde ise hem kadınlar hem erkekler için 9 bin gün olarak uygulanmaya başlandı.

Getirilecek düzenleme ile 9 bin gün olan prim ödeme gün sayısı 1800 gün (5 yıl) azaltılarak 7200'e düşürülecek.

Böylece 2008 sonrası SSK'lılarda olan 7200 gün şartıyla eşitlenecek.

Düzenleme ilk etapta basit usulde vergilendirilen esnaf odalarına kayıtlı küçük esnaf için geçerli olacak.

Böylece kuaför, terzi, bakkal, berber gibi küçük esnaf ve sanatkarlar için emeklilikte prim şartı 7200 gün olarak uygulanacak.

Yasal düzenleme sırasında bu kapsamın genişletilmesi de gündemde. Bu gerçekleşirse tüm Bağ-Kur'lular yararlanacak.

EMEKLİLİK REFORMU EYT'LİLERİ DE ETKİLEYECEK

Düzenleme hayata geçtiğinde yaş şartını tamamlamış ancak henüz 9 bin gün prim dolduramamış 1 milyon kadar küçük esnaf 7200 günü varsa hemen emekli olacak. Aynı şekilde EYT kapsamında olan küçük esnaf da yaşa bakılmadan 7200 günü doldurmuşsa emeklilik hakkına kavuşacak.

Burada esnaf için 5 yıl erken emekli olma hakkı gelecek.

Böylece 5 yıl daha prim ödeme zorunda kalınmayacak. Hem zamandan kazanırken hem de fazla maliyetten kurtulup hemen maaşa kavuşabilecekler.

Kaynak: cumhuriyet