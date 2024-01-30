Volkswagen’den halka arz kararı

İsmini vermek istemeyen kaynaklara göre Avrupa'nın en büyük otomobil üreticisi Volkswagen batarya biriminin halka arzından vazgeçti.
BloombergHT’nin haberine göre şiketin bu sene veya gelecek sene PowerCo'nun halka arzı veya hisse satışının öncelikler arasında olmadığı ifade edildi.
Kaynaklar, durumun şimdilik belirsiz olduğunu, piyasalarda iyileşme olursa planın yeniden hayata geçirilebileceğini ifade etti.
Bloomberg'in verilerine göre 2023 yılı yüksek faizler nedeniyle halka arzlar açısından 10 yıldan uzun sürenin en kötü yılı oldu.
Fransız otomobil üreticisi Renault da azalan iştah nedeniyle dün elektrikli araç birimi Ampere'nin halka arz planından vazgeçtiğini duyurmuştu.
Karar, otomobil sektöründe değişen teknolojilerin neden olduğu belirsizliklerin otomobil üreticileri için risk teşkil ettiğini gösteriyor.
Kaynak: cumhuriyet
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.