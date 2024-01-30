Yıldıztekin’e teşkilatlardan tam destek!

İYİ Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gencay Yıldıztekin, İYİ Parti İzmit ve Dilovası İlçe Teşkilatları’nı ziyaret etti. Yıldıztekin’in Dilovası İlçe Teşkilatı ziyaretinde İYİ Parti Dilovası Belediye Başkan Adayı Emin Yılmaz da hazır bulundu. İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Ayşegül Babacan ve İYİ Parti Dilovası İlçe Başkanı Samet Başıbüyük’e konuk olan Yıldıztekin’e teşkilat mensuplarının yoğun ilgisi oldu. Büyük bir destek ile karşılanan Yıldıztekin, başkan seçilmesi halinde gerçekleştireceği projelerinin bir kısmını teşkilat mensupları ve partililer ile paylaştı. Yıldıztekin’in sosyal, kültürel, ulaşım ve çevre başlıklı projeleri büyük beğeni topladı.

"YILDIZTEKİN’İN VİZYONU KOCAELİ’YE BÜYÜK DEĞER KATAR"

İlçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, Gencay Yıldıztekin’in vizyoner yapısı ile Kocaeli’ye büyük değer katacağını söyleyerek, 31 Mart seçimlerine kadar İzmit ve Dilovası teşkilatları olarak Yıldıztekin için var güçleriyle çalışacaklarını ifade ettiler. Gencay Yıldıztekin isminin Kocaeli genelindeki tüm teşkilatlarda heyecan yarattığını söyleyen partililer, Kocaeli’nin İYİ belediyecilik ile tanışacaklarına dair güçlü bir inanç beslediklerinin altını çizdiler.

“KOCAELİ HALKI HER ŞEYİN EN GÜZELİNİ HAK EDİYOR”

İYİ Parti Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Gencay Yıldıztekin, kendisine gösterilen teveccüh için teşekkür ederek, duyulan güvenin karşısında mahcup olmamak adına, seçilmesi halinde görevini en iyi şekilde yapacağının sözünü verdi. ‘Kocaeli’yi hep birlikte yönetme’ anlayışı ile yola çıktığını kaydeden Yıldıztekin, “Siyaset anlayışımızda ayrıştırma, ötekileştirme ya da karalama olmayacak. Bu şehri hep birlikte büyüteceğiz. Çünkü Kocaeli halkı her şeyin en güzeli hak ediyor” dedi.