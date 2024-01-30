Kanko: TOKİ hakkında inceleme başlatıldı mı?

CHP Kocaeli Milletvekili Muhip Kanko, eksik iş güvenliği önlemleri, artan taşeronlaşma ve yetersiz denetimlerin işçi ölümlerindeki artışın başlıca nedenleri olduğunu vurguladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın duyurduğu önlemlerin işçi ölümlerinin önlenmesinde yetersiz kaldığını eleştiren Kanko, işçi sendikaları ve sivil toplum kuruluşlarının çağrılarını destekleyerek, derinlemesine yasal düzenlemeler ve etkin denetimlerin şart olduğunu belirtti. İşçi ölümlerinin önlenmesi ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi için Meclisin çözüm odaklı adımları acilen atması gerektiğini vurgulayan Kanko, konunun ülke gündeminde hak ettiği önceliği almasının önemine değindi.

TOKİ Hakkından İnceleme Başlatıldı Mı?

Konuyla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a cevaplaması için yazılı soru önergesi veren Kanko;

İlimtepe Mahallesi'nde bulunan TOKİ şantiye alanında meydana gelen ve bir işçinin hayatını kaybetmesine neden olan yangınla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından hangi ön inceleme başlatılmıştır?

Şantiye alanında daha önce de bir yangın meydana gelmiş olmasına rağmen, bu iki yangının arasında işçi sağlığı ve güvenliği açısından hangi ek tedbirler alınmıştır?

Olayın meydana geldiği barakalarda yaşanan yangınlar ve işçi güvenliği konusunda Bakanlığınızın bir çalışılması olacak mıdır?

Mehmet Sadık Bedel adlı işçinin yanarak hayatını kaybettiği bu çok üzücü olayın ardından, Bakanlığınızca benzer olayların önlenmesine yönelik olarak ne gibi adımlar atılması planlanmaktadır?” gibi sorular yöneltti.

Kanko, iş güvenliğinin sağlanmasında somut adımlar atılmasının yanı sıra, işçilerin yaşam ve çalışma haklarını koruyacak tedbirlerin alınmasının önemine dikkat çekti. Kanko, Mecliste iş güvenliği ve işçi sağlığı konularının etkin bir şekilde ele alınması gerektiğinin altını çizdi.