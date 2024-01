Lastik-İş Goodyear ile ikinci görüşmeyi bitirdi! "Olumlu adım attılar"

Lastik-İş Sendikası’nın örgütlü olduğu Goodyear işyerinde çalışan işçilerin Toplu İş Sözleşmesi görüşmesinde bugün ikinci oturum toplantısı Başiskele'de Tryp By Wyndham otelinde başladı. Sendika işçilerle yaptığı anket çalışmasından sonra hazırladığı taslağı geçtiğimiz ay işverene teslim etmişti. Lastik İş, üretim işçisi için yüzde 111, destek işçisi için ise yüzde 170 zam talep etmişti.

TARAFLAR İKİNCİ GÖRÜŞME İÇİN MASADA

Lastik İş Sendikası; Pirelli, Brisa, Prometeon ile yapılan ikinci toplantının ardından bugün de yaklaşık 1500 işçiyi ilgilendiren Goodyear temsilcileri ile ikinci kez masaya oturdu. Toplantıya Sendika adına Genel Başkanı Aladdin Sarı, Sendika Yöneticileri katılırken Kiplas Yetkilisi Ulaş Yıldız, Goodyear yöneticileri Ceren Özel, Serkan ışık, Aslı Beyler katıldı. Lastik-İş Sendikası Genel Başkanı Alaaddin Sarı toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Sarı parasal konulara girildiğini belirterek şunları söyledi;

YÜZDE 70'LİK TEKLİFLERİNİ KABUL ETMEDİK

“Goodyear ile bugün yaptığımız görüşmelerde olumlu adım attıklarını gördük. Her ne kadar parasal konulara girsek bile, kabul etmemiş olsak bile olumlu adım attıklarını gördük. Toplu sözleşmeyi masada bitirme iradesi her defasında ifade ettiğimiz en önemli konuydu. Bunun karşı taraftan bugün geçtikleri maddelerden biraz olsun bizi bir şekilde olumlu düşündürdü. Üretimde 16 idarî madde, 1 parasal madde olmak üzere 17 madde geçtik. Destekte 15 idari madde 1 de parasal madde olmak üzere 16 madde geçtik. Sosyal yardımlarda talep ettikleri yüzde 70'e varan bir teklifleri oldu. Her ne kadar yüzde 70 ile gelmiş olsalar da bu teklifi kabul etmemiz mümkün değil. Attıkları bu adım olumlu. Önümüzdeki süreçlerde yapacağımız toplantılarda parasal konulara girdiğimizin bir kanıtı olarak bakıyorum. Parasal konulara girmiş olduk. Goodyear işletmesinin bu adımı gelecekle alakalı olumlu diye değerlendiriyoruz. Yemek yardımı maddesini geçtik. Yüzde 200 ile 300 arasında bir talebimiz vardı. O çerçevede geçti. "