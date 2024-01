Flu Tv ve İlker Canikligil Poddy'yi yeni zirvelere taşıyor!

Herkese özgürce sesini duyurma fırsatı verme mottosuyla yola çıkan ve podcast dünyasında fırtına gibi esen Poddy'deki özel içerikler platforma olan ilgiyi bir kat daha arttırdı. Özel içerikler benzersiz bir değer önerisi eklerken, Poddy'nin podcast ekosistemindekini öncü konumunu vurguluyor.



Poddy'nin özel içerik modeli kullanıcı sayılarında ve dinleme saatlerinde benzeri görülmemiş bir artışa yol açtı. İlk olarak Deniz Dülgeroğlu Merdiven Altı Terapi'nin yanı sıra ilk defa ve sadece Poddy'ye özel şovu “Tabakta Kalanlar”ı yayınladı. Ardından YouTube'da kendini “Dünya'nın en otantik içerik platformu” olarak tanımlayan FLU TV içerikleri Poddy'den dinlenebilir hale geldi. FLU TV ekibi bununla da kalmayarak podcast'e Poddy ile giriş yaptı ve “Aptal Herifler” şovunda İlker Canikligil, Nazım Yılmaz, Duygu Uysal ve Yaren Açıkgöz, ChatGPT katılımı ile Poddy kullanıcılarına özel podcast yayınlamaya başladı. Son olarak ise geçmişinde birçok farklı kurumda gazeteci olarak görev alan ve halen T24'te yazmaya devam eden Eray Özer de uzun bir süredir devam ettirdiği Yeni Haller podcastine ek olarak Poddy'ye özel “Olsun O Da İyi” şovuna başladı.



Bu 3 içerik de sadece Poddy'den dinlenebiliyor.



Deniz Dülgeroğlu bu kez ağlatmadı!

Deniz Dülgeroğlu, bugüne kadar 5 bölüm yayınladığı Poddy özel podcast'i Tabakta Kalanlar'la Merdiven Altı Terapi'deki alışılagelmiş tarzının dışında bir içerikle dinleyicilerinin karşısına çıkıyor. Deniz Dülgeroğlu "Aklımda kalan, hiç bağlanmayan, tekrarda çalan, bazı konular var. İçimden taşar, beynimden çıkar, ağzımdan akar tabakta kalanlar." dediği jingle'ı ile başladığı yeni şovunun formatını şöyle özetliyor:



“Merdiven Altı Terapi ve diğer tüm projelerim için gün içinde aklıma gelen ilginç düşünceleri telefonuma not ediyorum. Bunların içinden bazılarını seçip birleştirerek Merdiven Altı Terapi'de bir çatı fikir altında toplayıp sunuyorum. Ama aldığım birçok not hiçbir projeye giremiyor. Hani güzel bir restoranda yediğiniz yemeklerden tabakta kalanları atmaya kıyamaz da paket yaptırırsınız ya; işte bu kalan notlar da benim için Tabakta Kalanlar. Birbirinden bağımsız, saçma ama muhakkak size de tanıdık gelen düşüncelerimden oluşan, mum yakarken rahatlamak yerine saat başına düşen fiyatı hesaplayıp stres olmamdan ya da transvatandaşlık gibi kendi uydurduğum kavramlardan (bir Avrupalı ruhuyla bir Türk bedeninde doğmak) bahsettiğim, Merdiven Altı Terapi'deki ciddi tavrımın aksine kendimi tamamen özgür bırakıp eğlendiğim bir alan benim için. Dinleyiciler de gün içinde kendi akıllarına gelen tuhaf düşünceleri Poddy üzerinden benimle sesli yorum olarak paylaşabildikleri için onlarla direkt temas kurabildiğim yeni bir araç oldu.”



Tabakta Kalanlar 15 günde 1 yayınlanıyor.



Eray Özer, herkese özgürce sesini duyurma fırsatı veren Poddy'de samimi bir şekilde dinleyenlerine sesleniyor

Eray Özer her pazartesi günü yayınlanan içeriğini şöyle özetliyor: “Bu podcast Yeni Haller'den biraz daha farklı olsun istedim. Başımdan geçen komik ve tuhaf olaylardan yola çıkarak hayat üzerine bir şeyler anlatıyorum. Çocukluğumdan beri başımdan gelenleri pek unutmam, detayları hatırlarım. Annemin sünnetimde toplanan parayla çelik tencere seti alması mesela… İlk bölümde podcast'in ismi ve podcast görselinde kullanılan fotoğrafımla başladık. Yine ilk bölümde şöyle bir şey diyorum mesela: “İnsanlar ikiye ayrılır; gömleğinin ütüsü hemen bozulanlar ve asla bozulmayanlar…” Ben birinci gruptayım ve aslında içten içe bu grupta olmaktan da zevk alıyorum. Yani “tutunamamak” aslında bir tercih. Tabii ki bedelleri var ama bu bedellere de bir şekilde karşı koyuyoruz. Olsun, O Da İyi'de Yeni Haller'den farklı olarak bu tutunamama halini esprili, komik bir dille anlatıyorum. Bir yandan da kendimle ilgili sırları ifşa ediyorum. Bu da gizlice hoşuma gidiyor. Samimi ve özgür hissettiğim bir şonv oldu Olsun, O Da İyi… Zira Poddy içerisindeki kitlede de benzer samimiyetin ve özgürlüğün olduğunu görüyorum. Poddy, sadece üreticinin değil dinleyicinin de kendi sesini duyurabildiği bu haliyle diğer platformlardan farklı olarak içeriklere olan dinleyici reaksiyonunu anlık görebildiğimiz bir platform. Olsun O da İyi'nin bu kadar samimi ve özgür bir içerik olmasının ana sebebi de bu. Bölümlerin altına gelen yorumların hepsine cevap vermeye çalışıyorum. İnsanlarla bire bir iletişime girmek hoşuma gidiyor.



Eray Özer'in içeriği her pazartesi günü dinlenebiliyor.



FluTV ve yapay zeka ile özgün içerikler

FluTV'nin kurucusu İlker Canikligil Poddy ile hayata geçirdikleri projeyi şöyle özetliyor. “Bir içerik üreticisi olarak podcaste girmek uzun süredir gündemimizde olan bir konuydu. Bunu da hem çözümleri ile üretici ve dinleyicinin ihtiyaçlarına pratik çözümler sunan Poddy hayata geçirmeyi hem de günümüzde en sık üzerine konuştuğumuz yapay zeka ile oluşturduğumuz bir içerikle bu serüvene başlamayı tercih ettik. Böylelikle ChapGPT ile birlikte otantik bir podcast ortayı koymaya çalışırken podcastte de YouTube'daki çizgimizi korumak istedik. Öte yandan YouTube izleyicilerimizin de izleme imkanları olmadığı durumda içeriklerimizi podcast olarak dinleme fırsatı vermesi sebebiyle bu iş birliğini çok önemsiyorum.”

Dinleyiciler FluTV içeriklerine iki haftada bir her salı günü ulaşabiliyorlar.



Poddy CEO'su Cüneyt Göktürk, Poddy'nin hızla artan büyüme rakamlarına özel içeriklerin katkısını vurgulayarak şöyle ekliyor: “Ekim ayından bu yana yaşanan üretici gelir modeli, yatırım ve sonrasında özel içeriklerin Poddy'de yer alması gibi gelişmeler hem kullanıcı sayısının artmasını hem de podcast dinleme sürelerindeki artışını ivmelendirdiğini gösteriyor. Gerek podcastlerinde gerekse YouTube'da kitlelerini oluşturmuş bu isimlerin Poddy özel içeriklerle burada yer alması bizim için kitlelerini Poddy'ye mobilize etmeleri açısından büyük bir fırsat. Deniz Dülgeroğlu ve Eray Özer'in yeni şovlarında dinleyicileri onların kendi gibi oldukları diğer podcastlerindeki tavrından daha farklı samimi bir yönünü yeni podcastlerinde Poddy aracılılığı ile duyarken Flu TV içeriği de her gün üzerine konuştuğumuz ChatGPT ile otantik bir mizah içeriği üretiyor, hepimizin merak ettiği şu yapay zeka konusunu mizahi açıdan ele alıyor. Bu açıdan her 3 içeriğin de hakikaten kendine özgü bir tarzı tavrı formatı var.”



Göktürk, Poddy'nin benzersiz özelliğini şöyle özetledi: “Poddy farklı kılan sadece bu özel içerikler değil. Herkese özgürce sesini duyurma fırsatı verme mottosu ile yola çıktığımız bu ekosistemde en basit ve en hızlı podcast üretilebileceğiniz ve bunu sadece bir uygulama ile yapabileceğiniz tek opsiyon olma özelliğini taşıyoruz. Poddy içerisinde kolayca oluşturulan ve işte bu sayede sadece Poddy'den dinlenebilecek 10.000 üzerinde Poddy özel içeriğin bulunduğunu ve ücretsiz olarak tüm kullanıcılar tarafından da dinlenebileceğini de hatırlatmak isterim. Olağanüstü bir dalgalanma ile podcast ortamını yeniden tanımlamak bize gurur veriyor.”