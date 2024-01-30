Bülent Uygun: "Kocaelispor, Sakaryaspor, Eskişehirspor taraftarını kelimeler tarif edemez"

Sivasspor, Trendyol Süper Lig’in 24. haftasında 2 Şubat Cuma günü deplasmanda MKE Ankaragücü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Bülent Uygun, antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ligin 23. haftasında iç sahada oynadıkları ve 1-0 kazanılan Beşiktaş maçını değerlendirerek sözlerine başlayan Uygun, “Galibiyet insanları mutlu ediyor. Biz de Sivasspor olarak özellikle yavaş yavaş tribündeki yerlerimizi almamızdan dolayı Yiğidolar’a tekrar teşekkür ediyorum. Bizim güzelliğimizi ve bizim desteğimizi, bizim yücelmemizi sağlayan gerçek sahibi olan taraftarlarımız her zaman baş tacı. Onları orada gördükçe daha da güzelleşiyoruz. Kampanyalar devam ediyor. Yurt dışındaki Yiğidolar’a, özellikle Sivaslıyım deme şerefine nail olacak olanlara, kombinelerini alarak Sivas'taki lisede son sınıfta okuyan öğrencilerimize, üniversitede okuyan öğrencilerimize vererek, kendi adına burada temsil etmesini ve onların da takıma destek olmalarının devamını diliyorum” cümlelerine yer verdi.

“Puanlarla dönerek taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz”

Cuma günü deplasmanda oynayacakları MKE Ankaragücü müsabakası hakkında da konuşan Bülent Uygun, maçın zor geçeceğini vurguladı. Uygun, “Ankaragücü maçı çok zor. Ankaragücü organize anlamında çok iyi oynayan ve iyi kadroya sahip olan, sezon başından beri oluşturulmuş güzel bir kadronun üzerine takviyelerle yoluna devam eden iyi bir takım. Kendim tabii büyük bir ihtimalle tribünde olacağım. Bir teknik direktör, bir futbolcu veya bir takımın bir taraftarları olur ve bu taraftarlar onların o işten keyif almasını sağlar. Bugün Anadolu'muzda gerçekten böyle keyifle onların taraftarlarının gücü, sevgisi ve büyüklüğü tartışılmaz kadar güzeldir. Sakaryasporlu, Kocaelisporlu, Eskişehirsporlu, Bursasporlu, ve Ankaragücü taraftarını kelimeler tarif etmez. Onlar bambaşka bir alemin ve tribünlerinin değişilmez ve güzellikleriyle, görsellikleriyle, sevgileriyle adeta şov yapandır. Bu maçta bulunmamak bizim adımıza üzüntü verici. Çok güzel, keyifli bir maç bizi bekliyor. Takımımızda bazı sorunlar var. Onlar her zaman oluyor, her takımda olduğu gibi. Futbol adına güzellikleri sergilemeye, oyun anlayışımızı sahaya yansıtmaya, kazanmak adına da sahada mücadele etmek için Ankaragücü deplasmanına inşallah gideceğiz. Allah'ın izniyle puanlarla dönerek taraftarımızı tekrar mutlu etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bartuğ da iyi bir yetenek ve iyi bir kalite”

Fenerbahçe’den Bartuğ Elmaz’ı transfer ettiklerini de aktaran tecrübeli teknik adam, şöyle devam etti:

“Defansif ön libero anlamında Türkiye'de gördüğüm en iyi ön liberolardan biri dediğim bizdeki Yunus Emre Konak’tı. Yunus, İngiltere'ye transfer oldu. Ben onun tarzında, benim zamanımda bir Tugay Kerimoğlu'nu görmüştüm. Şimdi defansif orta sahanın biraz daha önünde, daha öne doğru oynamayı seven, çok yetenekli bir futbolcu olarak Bartuğ’u takımımıza kattık, kiralık olarak kattık ama onun takıma çok katkı yapacağını, oynadığı oyunda da bizleri mutlu edeceğini düşünüyorum. Zamanında tabii Bartuğ da hem Galatasaray alt yapısında yetişip, Avrupa'ya gidip sonrasında Fenerbahçe'ye dönmüş bir yetenek. Bizde de güzel şeyler yaparak, kendini tamamlayıp hayal ettiklerini başaracaktır. Malum Türkiye'de artık yetenekli futbolcu çok çıkmıyor. En son Arda Güler’i çıkarttık. Onu da Real Madrid'e göndermiştik. Biraz tabii altyapılardaki antrenman eksiklikleri, onların büyük takımlarda veya yukarılarda sakatlanmalarına yol açsa bu yetenekli çocuklarımız neler başarabildiğini tüm Türkiye'ye gösterdiler. Biz o yüzden altyapılarımıza verdiğimizden daha fazla değer vermek zorundayız. Bartuğ da iyi bir yetenek ve iyi bir kalite. Çok da güzel bir kumaşı var. İnşallah güzel bir şekilde işleyip, onu da burada oynadığı oyunla herkesin sevgilisi haline getirmek için var gücüyle çalışacaktır. Biz de ona gerekli desteği vereceğiz diye düşünüyorum.”

“ Abdulkadir Parmak aramızdan ayrılıyor”

Son olarak transfer çalışmalarına değinen Bülent Uygun, “Bazı futbolcularla görüşüyoruz. Kimisine başka takımlar çıkıyor, o yüzden de gizli tutmaya çalışıyoruz. Yayıldıkça başka takımlardan da ona teklifler götürülüyor. Menajerler klasik su kurnazı gibidirler. Bir yerden daha fazla bir parayı aldığında hemen oraya götürmenin derdinde olurlar. Bu anlamda aslında görüştüğümüz yaklaşık olarak 7-8 adamla hala devam ediyor görüşmelerimiz. İkna süreçlerimiz, kulüp bonservisleri ve bunlar gibi diğer unsurları çözmeye çalışan bir transfer komitemiz var. Eğer halledebilirsek 1 hafta içerisinde zannedersem 3-4 tane futbolcuyu transfer edeceğiz. Aramızdan Abdülkadir Parmak bugün ayrılıyor. Süreçlerin içerisinde 1 kalecimizin de ayrılma ihtimali var. Sonucunda iyi transfer yapmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

Eksi 4 derecede idman

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde, Teknik Direktör Bülent Uygun ve yardımcıları yönetiminde yapılan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Koşu ile başlayan idman, ısınma ve denge çalışmalarıyla devam etti. Ardından pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise çift kale maç oynadı. Antrenman esnasında hava sıcaklığı sıfırın altında 4 derece olacak ölçüldü.

Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenmanla MKE Ankaragücü müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.