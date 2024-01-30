CHP'nin Gölcük adayına destek!

CHP Gölcük Gençlik Kolları Başkanı Metehan Aydın yaptığı açıklamada;

‘’Partimizin Gölcük Belediye Başkan Adayı olarak Özgür Yılmaz'ın belirlenmesi, hem ilçemiz hem de partimiz için büyük bir kazanç olmuştur. Özgür Yılmaz'ın genç ve vizyon sahibi bir aday olması, Gölcük'te yaşayan tüm vatandaşlara, özellikle de gençlere büyük bir umut olacaktır.’’

‘’Gölcük'e Layık Olduğu Yönetimi Getireceğiz!’’

‘’Gölcük, yıllardır göz ardı edilmiş, yatırımsız bırakılmış ve makus kaderine terk edilmiş bir ilçe. Mevcut yönetim, Gölcük'ün hak ettiği hizmeti sunamamıştır. Bu durum, Gölcük'te yaşayan tüm vatandaşlar tarafından açıkça görülmektedir.

Allah'ın izni ve halkımızın desteğiyle Özgür Yılmaz'ın seçilmesi halinde, Gölcük nasıl yönetilirmiş herkes görecek. Özgür Yılmaz, Gölcük'ü modern, yaşanabilir ve müreffeh bir ilçe haline getirmek için projelerini uygulamaya koyacaktır.’’

‘’İlk Defa Oy Kullanacak Gençlerle Buluşacağız!’’

İlçemizde ilk defa oy kullanacak 3 bin civarında genç arkadaşımız var. Bizler, ilk defa oy kullanacak arkadaşlarımız dahil olmak üzere tüm gençlerle birebir görüşerek, adayımızı ve projelerimizi tanıtacağız. Özgür Yılmaz'ın Gölcük için hazırladığı vizyoner projelerin ve yenilikçi bakış açısının gençlerimiz tarafından büyük ilgi göreceğine inanıyoruz.’’

‘’Gölcük İçin Çok Çalışacağız!’’

‘’Bizler CHP Gençlik Kolları olarak, Gölcük’ümüzü sosyal belediyecilik anlayışıyla tanıştırmak, vizyon sahibi projelerimizi uygulayabilmek, ilçemizi modern bir kent haline getirmek için çok çalışacağız. İlçemizde yaşayan tüm gençleri, Gölcük’ün geleceği için bize katılmaya davet ediyorum’’ dedi.