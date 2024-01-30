Sen Anlat İzmit Terzibayırı’nda vatandaşları dinledi

İzmit Belediyesi, merkezden kırsala tüm mahalleleri ziyaret ederek vatandaşları dinlemeye devam ediyor. Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yürütülen Sen Anlat İzmit programlarına vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor. Program son olarak Terzibayırı Mahallesi’nde gerçekleştirildi.
TALEPLER NOT ALINDI
Terzibayırı Mahallesi sakinleri Halk Günleri programında belediyeden taleplerini birebir iletme imkânı buldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programa İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Tuncay Aşkın katıldı. Aşkın, mahalle muhtarı Cengiz Kurtuluş’a İZGİM’deki kadınların kendi elleri ile yaptığı cam işlemeli çınar ağacını takdim etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.