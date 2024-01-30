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Sen Anlat İzmit Terzibayırı’nda vatandaşları dinledi

İzmit Belediyesinin, ‘Sen Anlat İzmit’ sloganıyla her gün farklı bir mahallede düzenlediği Halk Günleri programı Terzibayırı Mahallesi’nde devam etti

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Sen Anlat İzmit Terzibayırı’nda vatandaşları dinledi mask
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İzmit Belediyesi, merkezden kırsala tüm mahalleleri ziyaret ederek vatandaşları dinlemeye devam ediyor. Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yürütülen Sen Anlat İzmit programlarına vatandaşlar da yoğun ilgi gösteriyor. Program son olarak Terzibayırı Mahallesi’nde gerçekleştirildi.  

TALEPLER NOT ALINDI

Terzibayırı Mahallesi sakinleri Halk Günleri programında belediyeden taleplerini birebir iletme imkânı buldu. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programa İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Tuncay Aşkın katıldı. Aşkın, mahalle muhtarı Cengiz Kurtuluş’a İZGİM’deki kadınların kendi elleri ile yaptığı cam işlemeli çınar ağacını takdim etti.
# ziyaret, İzmit belediyesi

30 Oca 2024 - 16:48 - Gündem

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