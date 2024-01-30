Apple, Vision Pro rakamlarını açıkladı... Ön siparişte 200 bin sattı

Apple, uzun süredir beklenen artırılmış gerçeklik gözlüğü Vision Pro'yu nihayet satışa çıkardı. Şu anda ön sipariş alan şirket, 200 bin başlık sattığını açıkladı.
Cuma günü ABD'de resmi olarak satışa sunulan başlık, erken siparişler nedeniyle hızla tükendi. 19 Ocak'ta satışa sunulan başlığın birkaç saat içinde nakliye süreleri şubat ayından mart ayına kaydı.
Apple'ın tedarik zincirinde uzmanlaşan TF International Securities analisti Min-Chi Kuo, daha önce şirketin ön sipariş envanteri ve teslimat süresine göre 160 bin ila 180 bin arasında Vision Pro başlık sattığını tahmin ediyordu.
Kuo, Vision Pro'nun şimdilik çok niş bir ürün olduğunu ve fanatik hayranlar siparişlerini verdikten sonra talebin muhtemelen hızla azalacağını ileri sürüyor.
Vision Pro, Apple'ın 2014 yılında Apple Watch'u duyurmasından bu yana ilk yeni ürünü. Cihaz, kullanıcının sanal deneyimini gerçek dünyadaki çevreyle birleştirmeyi amaçlayan karma gerçeklikli bir başlık. Kulaklıkla ilgili ilk incelemeler büyük ölçüde olumluydu, ancak 3.500 dolarlık fiyat etiketi oldukça tepki çekti.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.