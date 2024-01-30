- Asayiş

Operasyonda 3 kılıç ele geçirildi

İzmit ilçesinde iki ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde, 3 kılıç, 3 tabanca ve 3 portatif iklimlendirme sistemi ele geçirildi.

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı Tüm Haberleri
Operasyonda 3 kılıç ele geçirildi mask

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde iki ayrı ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 436 sentetik ecza, 7 kök ve 2 gram skunk, 3 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 68 tabanca fişeği, 33 av fişeği, 3 kılıç ve 3 portatif iklimlendirme sistemi ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

30 Oca 2024 - 16:55 - Asayiş

Mahreç  İhlas Haber Ajansı

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.971.886 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL