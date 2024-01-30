İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde iki ayrı ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda 436 sentetik ecza, 7 kök ve 2 gram skunk, 3 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 68 tabanca fişeği, 33 av fişeği, 3 kılıç ve 3 portatif iklimlendirme sistemi ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.
- Asayiş
Operasyonda 3 kılıç ele geçirildi
İzmit ilçesinde iki ayrı adrese düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde, 3 kılıç, 3 tabanca ve 3 portatif iklimlendirme sistemi ele geçirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.