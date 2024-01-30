- Siyaset

Tutuş:  “Burası çöplük değil, İzmit!”  

İzmit’te bir türlü bitmek bilmeyen çöp sorunu, artık çöp dağlarını oluşturmaya başladı. Bu duruma tepki gösteren İzmit Belediye Meclisi AKP Grup Başkan Vekili Muharrem Tutuş: ” İzmit'imiz bu kadar kötülüğü ve iş bilmezliği hak etmiyor. Lütfen bu duyarsızlıktan derhal vazgeçin.” dedi

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“GÜZEL GÜNLER YAKIN"

Tutuş açıklamasının devamında : “ Burası çöplük değil, İzmit. İzmit’imiz bu kadar kötülüğü ve iş bilmezliği hak etmiyor. Lütfen bu duyarsızlıktan derhal vazgeçin. İzmit Belediyemizin çöp kamyonlarının arızalı olduğunu ve maalesef belediyenin ekonomik bataklığından dolayı bu araçların tamir edilemediği, hal böyle olunca, ilçemizdeki çöplerin çift kabinli araçlarla ve temizlik işleri personellerimiz tarafından el yordamı ile toplandığı ve en kötüsü de, toplanan bu çöplerin bertaraf sahasına nakledilmesi gerekirken, Karadenizliler mahallemizdeki bir sahaya döküldüğünü üzülerek izlemekteyiz. Güzel günler yakın, yeni bir İzmit için son iki ay “dedi
 
# AKP Grup Başkan Vekili Muharrem Tutuş, yeni

30 Oca 2024 - 16:57 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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