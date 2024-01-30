Canan Karatay zehir saçıyor diyerek uyardı! Bağışıklığı yok eden içecek ortaya çıktı

Enerji içeceğinin özellikle gençler tarafından çok fazla tüketildiğini söyleyen Prof. Dr. Canan Karatay, bu içeceğin kalp ve bağışıklık sağlığını ciddi şekilde riske attığını ifade etti.

Karatay, “Bu içecek insan sağlığına zehir saçıyor” diyerek uyarıda bulundu.

"BAĞIRSAKLARI BOZUYOR"

Canan Karatay, "Enerji içecekleri insan sağlığına zehir saçıyor. Bu içeceklerin hepsinde çok fazla mısır şurubu şekeri ve diğer kimyasallar var. Bunlar bağışıklık sistemini çökertiyor, bağırsakların işleyişini bozuyor, beyin fonksiyonlarını etkiliyor.

Kısa süreli enerji ve mutluluk hissi veriyor ama sonra insanı yorgun ve bitkin bırakıyor. Birkaç saat süren bu yapay ve geçici enerji ve mutluluk insanları bağımlı yapıyor." dedi.

Enerji içeceğinin kalp sağlığı üzerinde de olumsuz etkileri olduğunu söyleyen Karatay, "Kalbe çok büyük zarar veriyor. Alkol gibi, hatta daha da kötüsü, karaciğer yağlanmasına neden oluyor.

Sinir sistemine alkolden daha çok zarar veriyor. Sindirim sistemini de darmadağın ediyor. Vücut direncini sıfırlıyor, sonra da çeşitli hastalıklar kapıyı çalıyor." şeklinde konuştu.

ENERJİ İÇECEĞİNİN ZARARLARI NELER?

Aşırı tüketimi kafein zehirlenmesine sebep olabilir.

İçindeki yüksek kafein miktarı bağımlılık yapabilir ve vücudun dengesini bozabilir.

İçindeki fazla şeker nedeniyle vücudun çok su kaybetmesine yol açabilir.

Hamileliğin ilk aylarında içilen enerji içecekleri çok fazla kafein alımından dolayı düşüğe neden olabilir.

İçindeki maddeler kalp hastalıklarını tetikleyerek ani kalp krizlerine sebep olabilir.

Özellikle orta yaşlı ve yaşlı kişiler enerji içeceklerini alkolle birlikte içtiklerinde ani kalp krizlerine maruz kalabilirler.

Enerji içecekleri, alkol ve ilaçla birlikte tüketildiğinde ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Alkol veya ilaçla içilen enerji içecekleri hızlı kalp atışı, çarpıntı, mide ağrısı ve kan basıncı artışı gibi bazı yan etkiler ortaya çıkarır. Alkolle birlikte içildiğinde alkol zehirlenmesine neden olabilir.