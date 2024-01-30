Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü! Karar mecliste okundu

Genel Kurul’da partilerin grup başkanvekilleri konuştu. Saadet Partisi, İYİ Parti, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ve Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP), Can Atalay kararının okunmaması gerektiğini savundu. AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin de Can Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesi gerektiğini aktardı.

Bekir Bozdağ, CHP’nin kapalı oturum talebini okurken, milletvekilleri kürsülere vurarak protesto etmeye başladı. DEM Parti Grubu sıralarında “Can Atalay’a özgürlük” yazılı dövizler bulunduğu görüldü.

TİP Genel Başkanı Erkan Baş ise Bekir Bozdağ’a elinde bulundurduğu Anayasa kitapçığı ile tepki gösterdi.

TİP Hatay milletvekili Can Atalay'ın vekilliği mecliste okunan kararla düşürüldü.