Sarı "Gelecek nesiller bu kararı alanları utançla anacak"

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda Gezi Parkı davasından tutuklu bulunan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay’ın milletvekilliği düşürüldü.

YERİ CEZAEVİ DEĞİL YÜCE MECLİSTİR

Karara ilişkin CHP İl Başkanı Bülent Sarı "Halkın iradesi gasp edildi, anayasa ayaklar altına alındı. Bugün Türk demokrasisi ağır bir yara aldı. Can Atalay bu ülkenin seçilmiş milletvekilidir. Bu ülkenin vekillerinin yeri cezaevi değil yüce meclistir. Gelecek nesiller bu kararı alanları utançla anacak! Düşürülen, Can Atalay’ın vekilliği değil, Anayasal düzenin, hukukun ve parlamentonun itibarıdır!" ifadelerini kullandı