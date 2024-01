30 Oca 2024 - 17:35 - Siyaset

Yıldızlı: Can Atalay'ın yeri Meclis'tir

Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine tepki gösteren CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı, "Can Atalay'ın milletvekilliği sarayın talimatıyla düşürülüyor. Can Atalay'ın yeri Meclis'tir" dedi