Yıldızlı: Can Atalay'ın yeri Meclis'tir

Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) hakkında iki kez hak ihlali kararı vermesine rağmen tahliye edilmeyen Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay ile ilgili bugün önemli bir gelişme yaşandı. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi'nin Atalay ile ilgili kararı Meclis gündemine alındı. Kararın TBMM Genel Kurulu’nda okunması halinde Can Atalay'ın vekilliği düşürüldü.
"SARAYIN TALİMATI"
Kamuoyunun tepkisini çeken karara yönelik CHP Kocaeli Milletvekili Harun Özgür Yıldızlı da sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. Halk iradesine vurgu yapan Yıldızlı, "Hatay halkının iradesi gasp ediliyor, Can Atalay'ın milletvekilliği sarayın talimatıyla düşürülüyor. AKP iktidarının yargı eliyle Gazi Meclisi düşürdüğü durum acı vericidir. Can Atalay'ın yeri Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir" ifadelerine yer verdi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.