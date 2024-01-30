YSK, oy pusulası itirazlarını reddetti

CHP ve Zafer Partisi’nin ayrı ayrı gönderdiği kura çekimine itiraz dilekçelerini ele alan Yüksek Seçim Kurulu (YSK), itirazları reddetti.
31 Mart Pazar günü yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne katılacak siyasi partilerin oy pusulasındaki yerlerini belirlemek için YSK Başkanlığı'nda 27 Ocak Cumartesi günü parti temsilcilerinin katılımıyla kura çekimi yapılmıştı ve partilerin oy pusulasındaki yerleri belirlenmişti.
Kuraya göre AKP, yerel seçim için hazırlanacak pusulada birinci sırada yer alacak.
Diğer partilerin sıraları şöyle:
Millet Partisi 26, MHP 31, HÜDAPAR 20, Yeni Türkiye Partisi 17, Gelecek Partisi 16, Sol Parti 3, Hak ve Özgürlükler Partisi 21, Memleket Partisi 5, Aydınlık Demokrasi Partisi 30, Demokratik Sol Parti 7, Adalet Birlik Partisi 23, Emek Partisi 19, Halkın Kurtuluş Partisi 13, Güç Birliği Partisi 25, Milli Yol Partisi 27, Yeniden Refah Partisi 8, Zafer Partisi 12, CHP 18, Ocak Partisi 22, Vatan Partisi 35, Saadet Partisi 34, Anavatan Partisi 6, Türkiye İşçi Partisi 32, Bağımsız Türkiye Partisi 15, Anadolu Birliği Partisi 11, Genç Parti 29, Demokrat Parti 24, Adalet Partisi 28, Demokrasi ve Atılım Partisi 33, İYİ Parti 2, Büyük Birlik Partisi 4, Türkiye Komünist Partisi 10, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 9, Türkiye Komünist Hareketi 14.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Alikahyayahya - CHP AKP NİN BU SEÇİMDE DE 1. OLACAĞINI ŞİMDİDEN KABUL ETMİYOR GÜNEŞ BALÇIKLA SIVANMAZ BU GÜNDEN İTİBAREN YAS TUTMAYA BAŞLAYABİLİRSİNİZ İSTERSENİZ TAŞ BAĞLAYIP KENDİNİZİ OKYANUSA ATIN BİZ AKP LİLERCE HİÇ BİR MAHZURU YOK
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.