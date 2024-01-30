30 Oca 2024 - 18:48 - Siyaset

YSK, oy pusulası itirazlarını reddetti

Yüksek Seçim Kurulu, CHP ve Zafer Partisi’nin siyasi partilerin birleşik oy pusulasındaki yerlerinin belirlenmesi için yapılan kura çekimine itirazını reddetti.