Muhtar adayından iddialı vaat: Maaşını bağışlayacak

31 Mart Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesinde muhtarlık seçimleri de son derece heyecanlı geçiyor. Muhtarların seçimlerdeki iddialarını ortaya koyabilmeleri için farklı ve çok ilginç seçim vaatlerini ortaya koymaları ise dikkat çekiyor. Bu kapsamda Körfez Kirazlıyalı Mahallesi’nin muhtar adaylarından olan Ersin Tuncer, yaptığı açıklama muhtarlık maaşını belirlediği program dahilinde bağışlayacağını ifade etti.
DÖNEMLERE BÖLDÜ
Bağış olayını ilk yıl ve kalan dört yıllık olacak şekilde gerçekleştireceğini belirten muhtar adayı Tuncer, “Muhtarlık maaşımın ilk üç ayını Kirazlıyalı Camii’ne, ikinci üç ayını Ayvacıkdere Camii’ne, üçüncü üç ayını Tevfik Fikret İlköğretim Okulu Aile Birliği’ne, dördüncü üç ayını Kirazlıyalı Spor Kulübü’ne, kalan dört yıllık maaşımı ise Kirazlıyalı Mahallemizde ikamet eden ve üniversitede eğitim gören tüm öğrencilere herhangi bir ayrım yapmaksızın eşit miktarda ödenecek şekilde bağışta bulunacağım” dedi. Ersin Tuncer, bu vaadini azaları ile birlikte imza altına alarak resmileştirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(13 )
Jamesbrown - Adam bir muhtarın yapabileceği maksimum hizmeti vaad etmiş, siz hala teneke muhabbeti yapıyorsunuz. Bu ülke sizin gibiler yüzünden bu halde.
Emirhan - Helal olsun sayın muhtar adayımıza.Keşke bu projeyi diğer muhtar adayları da örnek alsa ve kazanan halk olsa!Bu şekilde bir vaatte bulunan belediye başkanı,milletvekili bile yokken muhtar adaynın bu atılımı gerçekleştirmesi ders niteliğinde??Bence dijital platformlar da bu haberin duyurulup Türkiyenin dörtbir yanındaki adaylarına örnek olsun.
Vatandaş - Maaş için değil hizmet için aday olmuş. Belli bir kesim yerine tüm seçmenlerine hitap ediyor. Diğer adaylarında örnek alması gereken bir davranış olmuş. Tebrik ederim.
Vatandaş - Maaş için değil hizmet için aday olmuş. Belli bir kesim yerine tüm seçmenlerine hitap ediyor. Diğer adaylarında örnek alması gereken bir davranış olmuş. Tebrik ederim.
Hürkuş - Boş boş yorum yapan arkadaşlar bedava kalabalık yapmayın lan varsa macasi yigen çıksın konuşsun bedava rüzgar yapmayin
Hskdkdk - Ne kadar boş muhabbetlerdesiniz. Yapana helal olsun yakışır
Kirazliyaliçocuğu - Dengesiz yorum atan arkadaşlara , Bütün adaylarımıza örnek olması gereken bir davranış sergilemiş Adayımız Helal olsun inşallah kazanır
Vatan seven - Muhtarım oyle yapacagına her gün ıhtıyac sahiblerıne yemek ısmarla zaten camiye giden yok cumadan cumaya gıdıyr sevap tır
Vatandaş - Vatandaştan Resmi her belge başına alınan 15 tl. harç bedelleri ne olacak,
Bilgisayar,Yazıcı,Kağıt,Toner,kırtasiye malzemeleri Belediyeden, elektrik Devletten,sıfır masraf,vatandaşa geldimi 15 tl.basılı kağıt bedeli.
Allahtan kirazlıyalıdan kaliteli ham petrol çıkartacağız dememiş.
.. ... - Adam muhtarlıktan emekli maaşı alacak adam seçilemeyecefini biliyor.hani bir şansım olur mu.banane senin bagış gapacagın paradan sen hangi hizmeti vereceksin sen insanlara ne vaad ediyorsun.tecrüben ne .bak ben senden daha bonkör konuşuyorum beni milletvekili seçin vallahi üste para koyup milletvekilliği maaşımı verecegim yeterki o kurumdan emekli olayım 100 bin TL emekli maaşı anlıyormusun.bana vekil emekliliği yeter.
Alikahyayahya - HAYDİ BÜTÜN MUHTAR ADAYLARI SİZLERİ DE GÖRELİM PAMUK ELLER CEBE AKREP VAR DEMEYİN
Adem - Helal olsun kardeşime başarılar dilerim
En Seçilemeyesi! - Camiye gitmelerini reklam yapanlar camilerin ihtiyacı için elini cebine atmazken sen önce camilere yardım edeceksin, öğrencilere yapacağın yardımı 1 yıl sonraya atacaksın, öyle mi? Helal olsun! Merak etme bir yıl sonra verdiğin söz zaten unutulur, ondan da yırtarsın. Öğrenciler yine en sonda! Bence en seçilmemesi gereken aday sensin!
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.