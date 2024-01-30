Muhtar adayından iddialı vaat: Maaşını bağışlayacak



31 Mart Pazar günü yapılacak olan mahalli idareler seçimleri öncesinde muhtarlık seçimleri de son derece heyecanlı geçiyor. Muhtarların seçimlerdeki iddialarını ortaya koyabilmeleri için farklı ve çok ilginç seçim vaatlerini ortaya koymaları ise dikkat çekiyor. Bu kapsamda Körfez Kirazlıyalı Mahallesi’nin muhtar adaylarından olan Ersin Tuncer, yaptığı açıklama muhtarlık maaşını belirlediği program dahilinde bağışlayacağını ifade etti.

DÖNEMLERE BÖLDÜ

Bağış olayını ilk yıl ve kalan dört yıllık olacak şekilde gerçekleştireceğini belirten muhtar adayı Tuncer, “Muhtarlık maaşımın ilk üç ayını Kirazlıyalı Camii’ne, ikinci üç ayını Ayvacıkdere Camii’ne, üçüncü üç ayını Tevfik Fikret İlköğretim Okulu Aile Birliği’ne, dördüncü üç ayını Kirazlıyalı Spor Kulübü’ne, kalan dört yıllık maaşımı ise Kirazlıyalı Mahallemizde ikamet eden ve üniversitede eğitim gören tüm öğrencilere herhangi bir ayrım yapmaksızın eşit miktarda ödenecek şekilde bağışta bulunacağım” dedi. Ersin Tuncer, bu vaadini azaları ile birlikte imza altına alarak resmileştirdi.