GÜNDE KAÇ ADIM YÜRÜMELİYİZ?

A.Okan Çağlar/Nurçin Çağlar
Bugün yeni yayımlanan 2 çalışmadan söz ettik.
1. Çalışma
Kaynak: https://www.sciencedaily.com/releases/2023/10/231026131551.htm
Makale: DOI: 10.1016/j.jacc.2023.07.029
Yayın tarihi: 10 Ekim 2023
2. Çalışma
Kaynak: https://www.sciencedaily.com/releases/2023/11/231103170639.htm
Makale: DOI: 10.1126/sciimmunol.adi5377
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.