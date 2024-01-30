30 Oca 2024 - 20:00- Sağlıklı Yaşıyoruz G:

GÜNDE KAÇ ADIM YÜRÜMELİYİZ?

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A.Okan Çağlar/Nurçin Çağlar

Bugün yeni yayımlanan 2 çalışmadan söz ettik.

1. Çalışma

Kaynak: https://www.sciencedaily.com/releases/2023/10/231026131551.htm

Makale: DOI: 10.1016/j.jacc.2023.07.029

Yayın tarihi: 10 Ekim 2023

2. Çalışma

Kaynak: https://www.sciencedaily.com/releases/2023/11/231103170639.htm

Makale: DOI: 10.1126/sciimmunol.adi5377
# yeni

30 Oca 2024 - 20:00 - Sağlıklı Yaşıyoruz

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