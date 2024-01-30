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Putin’in mal varlığı açıklandı

Rusya, mart ayında yapılacak seçime hazırlanırken ülkenin devlet başkanı Vladimir Putin’in mal varlığı kamuya açıklandı.

Anadolu Ajansı
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Putin’in mal varlığı açıklandı mask

Mart ayında yapılacak devlet başkanlığı seçiminde bağımsız aday olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in mal varlığını yayımladı.

Rusya Merkez Seçim Komisyonu tarafından açıklanan bilgilere göre, Putin, St. Petersburg'da 78 metrekarelik bir daireye ve aynı şehirde 18 metrekarelik bir garaja sahip.

10 FARKLI BANKA HESABI

Putin'in 1960 model GAZ M21, 1965 model GAZ M21 ve 2009 model Niva marka arabaları da bulunurken, Rus lidere ait toplam 10 farklı banka hesabında 54,4 milyon ruble (yaklaşık 606 bin dolar) yer alıyor.

St. Petersburg Bankasında da 230 adet hissesi bulunan Putin, 2018'de başladığı devlet başkanlığı dönemini kapsayan son 6 yılda ise 67 milyon rublenin üzerinde gelir elde etti.

SEÇİMLER 15-17 MART’TA

Ülkenin Federasyon Konseyi, Aralık 2023'te devlet başkanlığı seçiminin 15-17 Mart 2024'te yapılması yönünde karar vermişti.

Putin’in adaylığı Rusya Merkez Seçim Komisyonu tarafından dün onaylanmıştı.

Seçim yarışına bağımsız aday olarak katılacak Putin, seçim kampanyasında Rus Parlamentosu’nun alt kanadı Duma'da yer alan "Birleşik Rusya" Partisi tarafından desteklenecek.

Rusya'da bir önceki devlet başkanı seçimi 18 Mart 2018'de yapılmış, Putin yüzde 76,69 oy alarak devlet başkanı seçilmişti.

# 2024, aday

30 Oca 2024 - 19:41 - Dünya

Mahreç  Anadolu Ajansı

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