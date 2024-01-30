2 araç çarpıştı: 5 yaralı!

Hürriyet Mahallesi 23 Nisan Caddesi 2019. Sokak'ta Berke D. idaresindeki 41 T 3345 plakalı taksi ile Özgür S. idaresindeki 34 MOZ 21 plakalı SUV modeli araç çarpıştı. Kazada, taksi sürücüsüyle araçtaki aynı aileden Aynur, Zennure, Hülya ve Fevziye T. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye erleri, taksinin ön koltuğundaki yolcu Fevziye T'yi, sıkıştığı yerden kapıyı keserek kurtardı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.