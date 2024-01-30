Türkiye, en yüksek işsizlik oranında dördüncü sırada!

Ekonomik kriz derinleştikçe, işsizlikte artıyor… İşsizlik artınca insanlar perişan oluyor. Hayat çekilmez oluyor… AKP iktidarının yanlış politikaları sonrasında ekonomik kriz artıyor. Bu kriz neticesinde işsizlik oranları daha da yükseldi. Sözcü’den Tolga Uğur’un “Her 10 işsizin biri Türkiye'de” başlıklı yazısı dikkat çekici. Türkiye, 38 ülkenin bulunduğu OECD’de yüzde 9’luk işsizlik oranıyla Şili ile birlikte dördüncü sırayı paylaşıyor. OECD’deki 33.3 milyon işsizin, yüzde 9.3’ü Türkiye’de bulunduğu belirtildi. Haberi birlikte okuyalım;

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“İşsizlik oranları dünyanın birçok ülkesinde en düşük seviyelere gerilerken, Türkiye yüksek işsizlik sorunuyla karşı karşıya kalmaya devam ediyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’ne (OECD) üye 38 ülke arasında Türkiye, en yüksek dördüncü işsizlik oranının görüldüğü ülke oldu. OECD ülkelerinde işsizlik oranı, Kasım 2023 itibarıyla yüzde 4.8 ile tarihi düşük seviyelerde seyretmeyi sürdürdü. OECD ülkeleri arasında en yüksek işsizlik oranı yüzde 11.9 ile İspanya’da gerçekleşti. İberya ülkesini, işsizlik oranının yüzde 10.3 olduğu Güney Amerika ülkesi Kolombiya ve yüzde 9.4 ile komşu Yunanistan takip etti. Türkiye ve Şili ise, yüzde 9’luk işsizlik oranlarıyla dördüncü sırayı paylaşıyor.

KADIN İŞSİZLİĞİNDE ÜÇÜNCÜYÜZ

Türkiye, işsizlik oranında OECD ortalamasını neredeyse ikiye katlamış durumda. Türkiye’de işsizlik oranı, kasımda 4 aylık düşüş serisini sonlandırarak yüzde 8.6’dan yüzde 9’a çıktı. Kasım itibarıyla Türkiye’de 3 milyon 116 bin kişi işsizken, OECD ülkelerindeki işsiz sayısı 33.3 milyon oldu. 38 üyeli örgütteki neredeyse her 10 işsizden 1’i (yüzde 9.3) Türkiye’de bulunuyor. Aynı dönemde Türkiye’de erkeklerde işsizlik oranı yüzde 7.5, kadınlarda ise yüzde 11.8 olarak tahmin ediliyor. OECD ülkeleri arasında erkeklerdeki işsizlik oranında altıncı sırada bulunuyoruz. Kadın işsizliğinde ise üçüncü sıradayız. Kadınlardaki işsizlik oranında yalnızca İspanya ve Kolombiya, bizim üzerimizde bulunuyor. Geniş tanımlı işsizlik verilerine göre Türkiye’de işsizlik oranı yüzde 22.7 seviyesinde bulunuyor.

İSTİHDAMDA SON SIRADAYIZ

OECD ülkeleri arasında işsizlikte zirveyi zorlarken, istihdam oranında ise sonuncuyuz. 2023’ün üçüncü çeyreğinde Türkiye’de 15-64 yaş aralığına çalışabilir nüfusun istihdam oranı yüzde 53.9, işgücüne katılım oranı da yüzde 59.5 olarak hesaplandı. Türkiye, mevsimsel etkilerden arındırılmış iki veride de OECD ülkeleri arasında sonuncu oldu. OECD’de istihdam oranı yüzde 70.1 ile rekor seviyede bulunuyor. İşgücüne katılım oranında ise 38 ülkenin ortalaması yüzde 73.8 oldu. Türkiye’de 31.6 milyon kişi istihdam ediliyor.”

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Yukarıdaki değerlendirmeyi okudunuz.

Yani işsizlikte üst sıradayız…

Kadın işsizlik oranında üst sıradayız…

İstihdamda son sıradayız.

Bunların tamamı iktidarın yanlış politikaları yüzünden…

İktidar ekonomik kriz konusunda önlem almazsa, kriz daha da derinleşecek, işsizlik daha da artacak. Olan yine vatandaşa olacak.

En yüksek işsizlik oranına sahip 10 ülke

KASIM 2023 İŞSİZLİK ORANI (%)

İspanya 11.9

Kolombiya 10.3

Yunanistan 9.4

Türkiye 9.0

Şili 9.0

İsveç 7.9

Finlandiya 7.6

İtalya 7.5

Fransa 7.3

Kosta Rika 7.2

En düşük işsizlik oranına sahip 10 ülke

KASIM 2023 İŞSİZLİK ORANI (%)

Çekya 2.4

Japonya 2.5

Polonya 2.8

Güney Kore 2.8

Meksika 2.8

İsrail 2.8

İzlanda 3.1

Almanya 3.1

Hollanda 3.5

ABD 3.7