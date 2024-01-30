Emekli öğretmenlerden meslektaşlarına destek

Körfez Belediye Başkan adayı Azmi Cihat Hatipoğlu ile birlikte belediye meclis üyesi aday adayları, ilçe yönetimi, kadın ve gençlik kolları yerel seçimler için çalışmalarına devam ediyor. Bu çalışmalardan birisi de önceki gün Körfez Öğretmenevi’nde gerçekleşti. İlçede yaşayan emekli öğretmenler, yapılan davet üzerine meslektaşlarıyla yemekte buluştular. Kalabalık olarak gerçekleşen davette meslektaşlarının adaylığını kutlayan emekli eğitimciler, kendisine başarılar dileyerek destek vereceklerini söylediler.

PROJELERİNDEN BAHSETTİ

Körfez Belediye Başkan adayı Azmi Cihat Hatipoğlu, yemek sırasında seçilmesi halinde gerçekleştireceği ve merkezinde öğretmenlerle, öğrencilerin de yer aldığı projeleri hakkında bilgiler verdi. Hatipoğlu, vaatleri arasında yer alan öğrencilerin güvenliği için okul giriş, çıkışlarında alınacak tedbirler, sahilde yapılacak eğlence kampüsleri, çocuklara en az bir öğün ücretsiz beslenme, ücretsiz ulaşım, ücretsiz süt dağıtımı, üniversite öğrencilerine çorba ikramı, özel gereksinimli çocuklar için bakım merkezi ve eğitici oyun alanları gibi projeleriyle takdir edildi.