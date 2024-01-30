30 Oca 2024 - 21:55- Gündem G:

Kocaeli Otogarı'nda tuvalete girmek lüks oldu!

HABER MERKEZİ
HABER MERKEZİ Tüm Haberleri
Kocaeli Otogarı'nda tuvalete girmek lüks oldu! mask

Ülke genelinde zam haberleri art arda gelmeye devam ediyor. Kocaeli Otogarı'nda son gelen zamla beraber tuvalet ücretleri 9 TL'yi buldu. Bu ücretler vatandaşlar tarafından ise tepkiyle karşılandı. Gazetemize ulaşan vatandaşlar bu fiyat farkından şikayetçi olarak "Kocaeli Otogarı'nda tuvaletler 9 TL, oysa Eskişehir ve Ankara'da tuvaletler ücretsiz. Keşke tüm ülkede belediyeler sorumluluğu üstlenip bu tuvaletleri ücretsiz yapsalar" diyerek taleplerini ilettiler.
# kocaeli otogar, otogar tuvalet ücreti, Zam

30 Oca 2024 - 21:55 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 3.971.886 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL