Ülke genelinde zam haberleri art arda gelmeye devam ediyor. Kocaeli Otogarı'nda son gelen zamla beraber tuvalet ücretleri 9 TL'yi buldu. Bu ücretler vatandaşlar tarafından ise tepkiyle karşılandı. Gazetemize ulaşan vatandaşlar bu fiyat farkından şikayetçi olarak "Kocaeli Otogarı'nda tuvaletler 9 TL, oysa Eskişehir ve Ankara'da tuvaletler ücretsiz. Keşke tüm ülkede belediyeler sorumluluğu üstlenip bu tuvaletleri ücretsiz yapsalar" diyerek taleplerini ilettiler.
30 Oca 2024 - 21:55- Gündem Güncelleme:
Kocaeli Otogarı'nda tuvalete girmek lüks oldu!
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.