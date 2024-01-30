Kocaeli Otogarı'nda tuvalete girmek lüks oldu!

Ülke genelinde zam haberleri art arda gelmeye devam ediyor. Kocaeli Otogarı'nda son gelen zamla beraber tuvalet ücretleri 9 TL'yi buldu. Bu ücretler vatandaşlar tarafından ise tepkiyle karşılandı. Gazetemize ulaşan vatandaşlar bu fiyat farkından şikayetçi olarak "Kocaeli Otogarı'nda tuvaletler 9 TL, oysa Eskişehir ve Ankara'da tuvaletler ücretsiz. Keşke tüm ülkede belediyeler sorumluluğu üstlenip bu tuvaletleri ücretsiz yapsalar" diyerek taleplerini ilettiler.