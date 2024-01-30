Yediği dönerin parasını ödemeyen kaymakamın yeri değişti

Artvin Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral, 6 Kasım'da ilçede bulunan bir restorana 2 misafiriyle gelmiş döner ve tatlının ardından çay içmiş ve işletme sahibine yediklerini beğendiğini söyleyerek hesabı ödemeden işletmeden ayrılmıştı. Görüntülerin ardından kaymakamla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

ERZURUM’A ATANDI

23 Ağustos 2023 tarihinde atama kararı ile Yusufeli'ne atanan ve 5 Eylül itibariyle göreve başlayan Hacı Kerim Meral, yaklaşık 5 ay sonra resmi gazetede yayınlanan kararname ile Erzurum'a atandı.Yusufeli'nde 5 ay görev yapan Kaymakam Meral, 318 kilometre uzaklıktaki Erzurum'un bin 550 rakımdaki Karaçoban ilçesinde görevini sürdürecek.

Kaynak: karar