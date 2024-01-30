- Asayiş

Yediği dönerin parasını ödemeyen kaymakamın yeri değişti

Artvin’in Yusufeli ilçesinde restoranda yemeği beğenmediğini söyleyerek hesap ödemeyen kaymakam hakkında İçişleri Bakanlığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral, Erzurum'un Karaçoban Kaymakamlığı'na atandı.

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Artvin Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral, 6 Kasım'da ilçede bulunan bir restorana 2 misafiriyle gelmiş döner ve tatlının ardından çay içmiş ve işletme sahibine yediklerini beğendiğini söyleyerek hesabı ödemeden işletmeden ayrılmıştı. Görüntülerin ardından kaymakamla ilgili soruşturma başlatılmıştı.

ERZURUM’A ATANDI

23 Ağustos 2023 tarihinde atama kararı ile Yusufeli'ne atanan ve 5 Eylül itibariyle göreve başlayan Hacı Kerim Meral, yaklaşık 5 ay sonra resmi gazetede yayınlanan kararname ile Erzurum'a atandı.Yusufeli'nde 5 ay görev yapan Kaymakam Meral, 318 kilometre uzaklıktaki Erzurum'un bin 550 rakımdaki Karaçoban ilçesinde görevini sürdürecek.

Kaynak: karar
# Artvin Yusufeli Kaymakamı Hacı Kerim Meral

30 Oca 2024 - 21:59 - Asayiş

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Yorumlar

(2)
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İsyaaaan - Biraz da orada bedava yaşasın diye tabii. Madem böyle durum var neden devlet görevinden atılmıyor bu adam? Adam değil de habere göre...

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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