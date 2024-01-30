AKP'de bazı ilçelerde isimler değişecek! Büyük gün cumartesi

Kocaeli’de siyasi çevreler AKP'nin ilçelerdeki belediye başkan adaylarının kim olacağına odaklanmış durumda. Hal böyle iken genel merkezin ilçelerdeki adaylarını ilan edeceği tarih de netleşmeye başladı. Edindiğimiz bilgilere göre AKP'de genel merkez yetkililerinin ilçelerdeki adayları perşembe günü il teşkilatına bildirmesi bekleniyor.
TANITIM CUMARTESİ OLACAK
Açıklanacak olan isimler için ilk olarak kendi seçim bölgelerinde cuma günü bir karşılama töreni ve halk buluşması düzenlenecek. Ayrıca il teşkilatı tarafından yapılacak olan aday tanıtım toplantısı da cumartesi günü Kocaeli Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek.
EN AZ 4 İLÇEDE DEĞİŞİKLİK!
Bu arada sahadaki anket çalışmalarının sonucuna göre genel merkezi yönetiminin belirlediği ilçe adayları arasında sürpriz isimlerin olduğu da ileri sürüldü. Parti kulislerinde genel merkezin en az dört ilçede değişiklik yapacağı konuşuluyor.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
İzmitli_halo - Partinin gençleşeceğini hatta 4 ilçeylede sınırlı kalmayağını düşünüyorum.
Kadir - 4 ilçe kim acaba bir an önce açıklansın artıkda şu tantana bitsin
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.