Burada birinin canı yanmadan önlem alınmalı!

İzmit Terminal yolu üzerindeki Yonca Kavşağı'nda bulunan yaya yolunda çalınan mazgal adeta kazaya davetiye çıkartıyor. Vatandaşlar bölgede herhangi birinin canını yanmadan önlem alınmasını talep etti. Gazetemize ulaşan vatandaşlar " Allah korusun kazaya sebebiyet verebilir ve biri sakat kalabilir. Birinin canı yanmadan önlem alınsın" ifadeleri kullandılar.