30 Oca 2024 - 22:08- Gündem G:

Burada birinin canı yanmadan önlem alınmalı!

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Burada birinin canı yanmadan önlem alınmalı! mask
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İzmit Terminal yolu üzerindeki Yonca Kavşağı'nda bulunan yaya yolunda çalınan mazgal adeta kazaya davetiye çıkartıyor. Vatandaşlar bölgede herhangi birinin canını yanmadan önlem alınmasını talep etti. Gazetemize ulaşan vatandaşlar " Allah korusun kazaya sebebiyet verebilir ve biri sakat kalabilir. Birinin canı yanmadan önlem alınsın" ifadeleri kullandılar.
# talep

30 Oca 2024 - 22:08 - Gündem

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