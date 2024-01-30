Burada birinin canı yanmadan önlem alınmalı!

İzmit Terminal yolu üzerindeki Yonca Kavşağı'nda bulunan yaya yolunda çalınan mazgal adeta kazaya davetiye çıkartıyor. Vatandaşlar bölgede herhangi birinin canını yanmadan önlem alınmasını talep etti. Gazetemize ulaşan vatandaşlar " Allah korusun kazaya sebebiyet verebilir ve biri sakat kalabilir. Birinin canı yanmadan önlem alınsın" ifadeleri kullandılar.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.