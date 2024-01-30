30 Oca 2024 - 22:29- Siyaset G:

Bülent Sarı, CHP'nin Gölcük adayı Yılmaz'a başarılar diledi

CHP’nin Gölcük Belediye Başkan Adayı, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi Özgür Yılmaz oldu. CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, Yılmaz dahil tüm adaylara başarılar diledi.

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Bülent Sarı, CHP'nin Gölcük adayı Yılmaz'a başarılar diledi mask
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CHP Genel Merkezinde yapılan MYK toplantısına tek aday olarak giren Özgür Yılmaz, yapılan PM toplantısı sonrası Gölcük Belediye Başkan adayı olarak ilan edildi. CHP MYK'sına tek aday olarak  girip adı onaylanan Özgür Yılmaz, PM toplantısında da Gölcük Belediye Başkan adayı olarak onandı.  CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Özgür Yılmaz ve tüm açıklanan belediye başkan adaylarına başarılar diledi. Sarı açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Gerçekleştirilen Parti Meclisi toplantısında karara bağlanan Gölcük ilçemiz ile birlikte süreçleri kesinleşen 8 Belediye Başkan Adayımıda tebrik ediyorum. Sosyal demokrat belediyeciliği şehrimizle buluşturacağımız bu yürüyüşte tüm adaylarımıza başarılar diliyorum."
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30 Oca 2024 - 22:29 - Siyaset

Mahreç  Haber Merkezi

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