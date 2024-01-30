Karısını boğarak öldürdü! Kan donduran detayları tek tek anlattı

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Turgay Kındaç, boşanma aşamasında olduğu eşi Seher Kındaç'ın kız kardeşine 'Karımı öldürdüm' diyerek mesaj attı. Mesajı gören kız kardeşi, çiftin oğlu Hüseyin Kındaç'a haber verdi.

KANLAR İÇİNDE BULDU

Eve gelen Hüseyin Kındaç, annesini kanlar içerisinde bulup polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Seher Kındaç'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

KENT MEYDANINDA YAKALANDI

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Turgay Kındaç, cinayetten bir gün sonra Kent Meydanı'nda yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Kındaçın, cinayeti kıskançlık nedeniyle işlediğini belirtti.

"MERDANEYLE VURDUM SONRA DA BOĞDUM"

Kan donduran ifadesinde Kındaç, "Eşimin iş yerinde 2023 yılının son günü, fabrikanın düzenlemiş olduğu moral amaçlı gece vardı. Eşim o akşam Metehan isimli biriyle fotoğraf çektirip, sosyal medyada paylaşmıştı. Yaklaşık 1 aydır bu nedenle tartışıyorduk. Olay günü sabahı da aramızda yine tartışma çıktı. Eşimin başına merdane ile vurdum, sonra da boğdum. Ancak neyle boğduğumu hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.



ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Gözaltına alınan Kındaç, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.