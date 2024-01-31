Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Trafik cezası ödemelerinde yeni dönem...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla trafik cezası ödemelerinde düzenlemeye gidildi.
İNDİRİMLİ ÖDEME SÜRESİ 1 AYA ÇIKARILDI
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, trafik cezalarında indirimli ödeme süresi 15 günden 1 aya çıkarıldı.
Kararda ayrıca cezalarda "dörtte bir" ibaresi "cezadan yüzde 25" şeklinde değiştirildi.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.