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Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Trafik cezası ödemelerinde yeni dönem...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, trafik cezası ödeme süresi 15 günlük indirim süresi 1 aya çıkarıldı.

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! Trafik cezası ödemelerinde yeni dönem... mask

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla trafik cezası ödemelerinde düzenlemeye gidildi.  

İNDİRİMLİ ÖDEME SÜRESİ 1 AYA ÇIKARILDI

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, trafik cezalarında indirimli ödeme süresi 15 günden 1 aya çıkarıldı.

Kararda ayrıca cezalarda "dörtte bir" ibaresi "cezadan yüzde 25" şeklinde değiştirildi.
# ödeme

31 Oca 2024 - 03:10 - Asayiş

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